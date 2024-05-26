RSBN: Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну

15:38
Фицо 27 мая проведут контрольное обследование после покушения
Премьер-министру Словакии Роберту Фицо 27 мая проведут контрольное медицинское обследование.
15:38
«РБ Спорт»: защитник «Краснодара» Волков близок к переходу в «Зенит»
«Краснодар» и «Зенит» близки к соглашению о переходе защитника Сергея Волкова в петербургский клуб.
15:27
Армия Израиля: из района Рафаха выпущено восемь ракет, часть перехвачена ПВО
Израильская армия сообщила, что зафиксировала восемь ракет, выпущенных из района Рафаха, часть перехвачена системой ПВО.
15:24
Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Безымено
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Безымено.
15:24
В Москве построят новое предприятие по производству медицинского оборудования
Московские власти предоставили инвестору участок в аренду по льготной ставке, расположенный в районе Зюзино. Там планируется построить предприятие по производству медицинского оборудования, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
15:24
Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024
Российский теннисист Андрей Рублёв с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции 2024 года.
15:18
В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку в честь Года семьи
В сервисе «Библиотеки Москвы» разместили подборку литературы «Счастлив тот, кто счастлив дома» в честь Года семьи в России.
15:15
Spiegel: страны Балтии пригрозили ввести войска на Украину при прорыве ВС России
Государства Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае больших успехов ВС России.
15:11
На Московской неделе предпринимательства побывали 240 тысяч человек
На Московской неделе предпринимательства в 2024 году побывали 240 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
15:11
Делегация конгресса США посетит Тайвань 26—30 мая
Американский институт на Тайване (AIT) заявил, что делегация конгресса США посетит Тайвань 26—30 мая.
15:09
Романо подтвердил, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ
Французский «Пари Сен-Жермен» завершает сделку по подписанию российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
15:05
Сухогруз с металлом прошёл в несудоходный пролёт моста в Ростове-на-Дону
Сухогруз прошёл в несудоходный пролёт подъёмного железнодорожного моста в Ростове.
14:57
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Севским районом.
14:52
В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.
14:49
Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте, заявил, что Москва расценивает отказ ряда государств от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на «фейковую площадку».
14:48
В Херсоне прогремели взрывы
Назначенный Киевом чиновник Роман Мрочко заявил, что во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне произошли взрывы.
14:38
Слишкович: оставляю новому тренеру здоровую команду
Главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович подвёл итоги своей работы во главе красно-белых.
14:37
Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении в Харькове склада боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете.
14:31
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в пермском селе Мысы
В селе Мысы под Пермью три человека погибли из-за пожара в частном доме.
14:25
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
14:25
Юрист: на Украине нет законно находящегося в власти высшего должностного лица
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Владимир Зеленский в нарушение Конституции Украины отменил президентские выборы и узурпировал власть.
14:24
Церемонию прощания Надаля с «Ролан Гаррос» отменили
Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что турнир отменил церемонию прощания с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.
14:16
ВВС Израиля за сутки атаковали 50 объектов в секторе Газа
Пресс-служба армии Израиля заявила, что израильская авиация за сутки атаковала 50 объектов в секторе Газа.
14:13
Вендел отпраздновал чемпионство «Зенита» с сигаретой, алкоголем и кальяном
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел вышел в прямой эфир в соцсетях после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
14:11
Политолог Михайлов — о Зеленском: все демократические нормы он нарушил
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что Владимир Зеленский в нарушение Конституции Украины отменил президентские выборы и узурпировал власть.
14:06
Грузовики с гумпомощью для Газы начали въезжать из Египта через КПП «Керем-Шалом»
Грузовики с гумпомощью для сектора Газа начали въезжать с территории Египта в анклав через КПП «Керем-Шалом».
14:02
Кудерметова и Тимофеева вылетели с «Ролан Гаррос» после первого круга
Сразу две российские теннисистки стартовали с поражения на Открытом чемпионате Франции 2024 года.
14:01
Биолог Татаренко рассказала, как ухаживать за сиренью
Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко дала советы по уходу за сиренью.
13:58
Лавров: разговоры на Западе об ударах США по России отражают безысходность
Разговоры на Западе об ударах оружием США по России отражают безысходность, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
13:57
Восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение
Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.
13:53
Мусаев: я бы не хотел, чтобы Сперцян и Сафонов ушли из «Краснодара» даже в топ-команды
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что голкипер Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян могут перейти в топ-клубы Европы.
13:50
Диетолог Денисенко посоветовала сместить режим питания в жару
Диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.
13:45
Минобороны: Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВСУ
Южная группировка войск уничтожила до 480 военнослужащих ВС Украины.
13:37
Жирков назвал Кассьерру лучшим игроком сезона РПЛ
Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков назвал лучшего, по его мнению, игрока в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
13:34
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ.
13:33
Смирнов: украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.
13:31
Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи
В Минобороны России заявили, что подразделения группировки «Восток» за сутки заняли более выгодные рубежи.
13:23
ВС России освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области
В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.
13:22
Нурмагомедов: хочу, чтобы во втором-третьем раунде Махачев удосрочил Порье
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между действующим обладателем пояса Исламом Махачевым и Дастином Порье.
13:22
Минздрав: число жертв в секторе Газа почти достигло 36 тысяч
Число погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа почти достигло 36 тыс., информирует Министерство здравоохранения анклава.
13:18
Кулемзин: в Донецке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ ранен мужчина
Мирный житель получил ранения из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА на посёлок Старомихайловка в Кировском районе Донецка.
13:15
Специалист Чантурия рассказал о признаках контрафактного кофе
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, по каким признакам можно определить то, что кофе контрафактный.
13:13
Захарова спросила у прокурора МУС, когда Лондон накажут за бомбёжки Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично задалась вопросом в своём Telegram, когда прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и суд накажут Лондон за бомбёжки Ирака.
13:10
Ташуев об ошибке Песьякова: для болельщиков — мем, но для команды — случайность
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
13:02
В Петербурге проводят проверку по факту столкновения теплохода с прогулочным судном
Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном. Проводится проверка.
13:00
МИД России: прекращение действия морской конвенции ООН в Арктике невозможно
Российская сторона считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, сообщил директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин. Об этом пишет РИА Новости.
12:56
«Военная хроника»: у берегов Сочи дежурит беспилотник США RQ-4B Global Hawk
«Военная хроника» заявила, что возле берегов Сочи дежурит американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.
12:54
Мантуров: проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что проблем с обслуживанием иностранных Boeing и Airbus нет.
12:52
Хави: решение об отставке было принято не мной, а людьми сверху
Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави в разговоре с игроками и сотрудниками команды объяснил решение покинуть клуб.
12:50
Адвокат Данильченко: брачный контракт популярен среди вступающих в брак повторно
Председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что брачный контракт популярен среди тех, кто вступает в брак повторно.