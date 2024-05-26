Лишь предлог для вмешательств — обозреватель American Conservative о «глобальной борьбе за демократию»
В настоящий момент характер внутренней политики США и отношений страны с остальным миром во многом определяется концепцией «демократии против авторитарных стран», в рамках которой западные лидеры указывают на то, что демократические ценности сейчас находятся в опасности. Однако, как отмечает в своей статье для The American Conservative бывший советник по России и специальный представитель по международным делам в Госдепартаменте США Джеймс Карден, несмотря на все попытки президента Джо Байдена и его союзников навязать её, эта концепция является ложной.
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