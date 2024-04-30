CNN: Вашингтон пытается убедить африканские страны, что им лучше сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем

Министр торговли США Джина Раймондо в интервью CNN заявила, что Соединённые Штаты — это для африканских стран лучший партнёр. Между тем в статье отмечается, что государствам Африки не нравится стремление Вашингтона и его европейских союзником читать нотации о демократии и правах человека, поэтому многие предпочитают сотрудничать с Россией или Китаем.

Соединённые Штаты — это для африканских стран лучший партнёр «без каких-либо обязательств», заявила в интервью CNN министр торговли США Джина Раймондо.



При этом она заверила, что Вашингтон не станет принуждать африканские страны отдавать предпочтение партнёрству с США, а не с Россией или Китаем.



«Мы думаем, что мы лучшие. По нашему мнению, мы предлагаем возможности, соответствующие вашим ценностям свободы и демократии, и поэтому мы хотим быть партнёром, с которым вы решите работать», — заявила Раймондо после встречи с кенийским президентом Уильямом Руто.



При этом в статье отмечается, что африканским странам не нравится, когда США и их европейские союзники читают им нотации о демократии и правах человека. Поэтому многие предпочитают иметь дело с Китаем или Россией, которые не выдвигают им подобных требований.