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CNN: Вашингтон пытается убедить африканские страны, что им лучше сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем

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Министр торговли США Джина Раймондо в интервью CNN заявила, что Соединённые Штаты — это для африканских стран лучший партнёр. Между тем в статье отмечается, что государствам Африки не нравится стремление Вашингтона и его европейских союзником читать нотации о демократии и правах человека, поэтому многие предпочитают сотрудничать с Россией или Китаем.
CNN: Вашингтон пытается убедить африканские страны, что им лучше сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем
AP

Соединённые Штаты — это для африканских стран лучший партнёр «без каких-либо обязательств», заявила в интервью CNN министр торговли США Джина Раймондо.  

При этом она заверила, что Вашингтон не станет принуждать африканские страны отдавать предпочтение партнёрству с США, а не с Россией или Китаем.

«Мы думаем, что мы лучшие. По нашему мнению, мы предлагаем возможности, соответствующие вашим ценностям свободы и демократии, и поэтому мы хотим быть партнёром, с которым вы решите работать», — заявила Раймондо после встречи с кенийским президентом Уильямом Руто.

При этом в статье отмечается, что африканским странам не нравится, когда США и их европейские союзники читают им нотации о демократии и правах человека. Поэтому многие предпочитают иметь дело с Китаем или Россией, которые не выдвигают им подобных требований.

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