Redacted: Зеленский стал диктатором, но США не против
Вы помните, что в 2022 году он объявил военное положение и отменил выборы, чтобы оставаться у власти. И такого Соединённые Штаты, конечно же, не потерпят!
Мы никак не можем поддерживать диктаторов, которые притесняют свободу слова! (Зачитывает газетный заголовок) «Зеленский объявляет о запрете 11 украинских политических партий со связями с Россией». Мы не можем поддерживать диктаторов, которые берут под контроль СМИ. (Зачитывает газетный заголовок) «Зеленский объединяет украинские государственные телеканалы в одну платформу, ссылаясь на борьбу с российской дезинформацией». Мы не можем поддерживать диктаторов, которые притесняют христиан и закрывают церкви. (Зачитывает газетный заголовок) «На Украине церквям грозит закрытие, а христианам угрожают арестом».
Да, мы никак не можем поддерживать этого парня! Но поддерживаем.
Вот, конечно же, (госсекретарь США. — ИноТВ) Энтони Блинкен. Байден больше не президент США, теперь президент Блинкен. Вот он на прошлой неделе, жмёт руку Зеленскому, даёт понять и ему, и всему миру, что вопреки… И это, кстати, недвусмысленный сигнал. Я тогда об этом не подумал, мне не приходило это в голову, но сейчас я знаю, зачем он туда приезжал. «Ты вот-вот станешь диктатором в буквальном смысле слова, твой срок подошёл к концу. Мы прилетаем, чтобы продемонстрировать поддержку. Я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку, чтобы сказать тебе, что мы тебя прикроем. Мы будем и дальше посылать тебе деньги и оружие, чтобы твоя молодёжь могла погибать».
Он так прямо и заявил: «Как я сказал президенту Зеленскому, США были с Украиной с первого дня, и мы и впредь будем рядом с вами».
Но почему? Во-первых, почему Зеленский отменил выборы? В конце концов, Авраам Линкольн провёл выборы в разгар Гражданской войны в США! Так же поступил и Франклин Рузвельт во время Второй мировой.
Украинский закон запрещает выборы, после того как в 2022 году президент объявил военное положение. Так что по их конституции это невозможно. «Пока бо́льшая часть Украины не сможет вернуться к нормальной жизни», — это слова Зеленского.
Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.
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