Владимир Зеленский сталкивается с заметным падением популярности среди украинцев, в том числе из-за неспособности справиться с вездесущей коррупцией. Положение политика выглядит особенно шатким на фоне истечения срока его президентских полномочий, пишет The i.

Владимир Зеленский борется с кризисом доверия. Его срок на посту президента должен был закончиться в понедельник, но поскольку Украина больше не проводит выборы после объявления военного положения, легитимность политика в качестве лидера страны оказывается под вопросом, пишет The i.

По словам издания, одобрение Зеленского среди украинцев никогда не было ниже. Безжалостное отстранение от власти высокопоставленных чиновников, неспособность справиться с внутренними проблемами и решить кризис в Донбассе миром усилили сомнения среди избирателей.

Некоторые связывают падение рейтинга Зеленского с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Но в основном снижение популярности политика объясняется его провальной борьбой с коррупцией и олигархами. При нём эта проблема не только не решилась, но, вероятно, даже усугубилась, заявил The i преподаватель кафедры исследований Центральной и Восточной Европы Университета Глазго Гусейн Алиев.

«Для того, чтобы что-то сделать на Украине, необходимо преодолеть несколько слоёв официальной бюрократии, как на местном, так и на государственном уровне. На простые задачи уходят месяцы и даже годы. Система существует уже несколько десятилетий, и Зеленского не считают человеком, способным повысить её эффективность или прозрачность», — пояснил Алиев.

Академик подчёркивает, что в 2019 году многие пункты предвыборной программы Зеленского пользовались успехом у избирателей, особенно его обещания добиться ненасильственного урегулирования ситуации с ополченцами Донбасса, которые хотели более тесной интеграции с Россией, и снизить коррупцию. Но поскольку он так и не выполнил эти обещания, общественное мнение изменилось.