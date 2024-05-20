Das Erste: украинцы недовольны концентрацией власти в руках Зеленского и Ермака

Полномочия Зеленского подошли к концу, но власти в руках у него даже больше, чем до начала конфликта. Корреспондент Das Erste отмечает, что, хотя в украинском обществе «есть известное понимание для этого», раздаются и критические голоса. Особое раздражение вызывает глава офиса президента — Андрей Ермак, который де-факто стал «вице-президентом» Украины, не имея на то полномочий.

Ты уже сказал: сильный президент, военное положение, телемарафон. Как люди на Украине смотрят на власть, которая завязана на Зеленского? Это скорее проблема или лучшее решение во время боевых действий?

ВАСИЛИЙ ГОЛОД, корреспондент Das Erste в Киеве: Народ Украины видит российское наступление. Они чувствуют его каждый день, и поэтому есть известное понимание того, что имеет смысл сконцентрировать полномочия, но в то же время наблюдается критический взгляд на власть.

Например, существует большое недовольство командой, стоящей за президентом, конкретно Андреем Ермаком. Это руководитель президентского офиса. Это человек, сосредоточивший на себе много власти. Который также позиционирует себя в своих социальных сетях своего рода вице-президентом, которым он не является. И люди смотрят на это очень, очень внимательно.

Все, с кем мы общаемся, представители гражданского общества и оппозиции, которые сейчас сплотились вокруг президента, говорят, что однажды произойдёт очень критическое расследование того, что пошло не так на этой войне.

И всё же существует объединённое понимание того, что враг Украины приходит извне. Что это Россия. И что сейчас нужно продолжать вместе защищаться от него, иначе будет ещё сложнее, чем сейчас.

Дата выхода в эфир 20 мая 2024 года.