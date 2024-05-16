Spectator: Зеленский чувствует давление на фоне российского наступления

На фоне уверенного продвижения российской армии ВСУ сталкиваются с новыми трудностями, пишет The Spectator. Зеленский был вынужден отменить все зарубежные поездки, но продолжает уверять, что ситуация «под контролем». Однако украинским войскам пока не удаётся сдержать наступление России и многим подразделениям приходится отступать.

Зеленский отменил все предстоящие зарубежные поездки, пишет The Spectator. Причиной называют трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, пытаясь сдержать наступление России в Харьковской области.

На фоне продвижения российской армии Энтони Блинкен, который находился с визитом в Киеве, пообещал ещё $2 млрд. Эти деньги пойдут в дополнение к новому пакету помощи, который был одобрен ранее.

Как напоминает издание, боевые действия в Харьковской области сосредоточены вокруг Волчанска и усиливаются уже несколько последних дней. И хотя Зеленский заверил, что держит ситуацию «под контролем», некоторым подразделениям ВСУ уже пришлось отступить, якобы чтобы занять более «выгодные позиции».

В Киеве полагают, что цель нынешнего наступления России — расколоть украинскую оборону и заставить ВСУ сражаться на нескольких фронтах одновременно, тем самым распыляя внимание и ресурсы.

Тем временем госсекретарь Блинкен появился в одном из баров украинской столицы, где сыграл на гитаре несколько композиций с местными музыкантами. Покидая Киев, он заявил: «Мы спешно доставляем боеприпасы, бронетехнику, ракеты, средства ПВО к линии фронта. Всем, у кого есть соблазн сделать ставку против Украины, не стоит этого делать. Это будет большой ошибкой».