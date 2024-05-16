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Spectator: Зеленский чувствует давление на фоне российского наступления

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне уверенного продвижения российской армии ВСУ сталкиваются с новыми трудностями, пишет The Spectator. Зеленский был вынужден отменить все зарубежные поездки, но продолжает уверять, что ситуация «под контролем». Однако украинским войскам пока не удаётся сдержать наступление России и многим подразделениям приходится отступать.
Spectator: Зеленский чувствует давление на фоне российского наступления
AP
Зеленский отменил все предстоящие зарубежные поездки, пишет The Spectator. Причиной называют трудности, с которыми сталкиваются украинские войска, пытаясь сдержать наступление России в Харьковской области. 
 
На фоне продвижения российской армии Энтони Блинкен, который находился с визитом в Киеве, пообещал ещё $2 млрд. Эти деньги пойдут в дополнение к новому пакету помощи, который был одобрен ранее. 
 
Как напоминает издание, боевые действия в Харьковской области сосредоточены вокруг Волчанска и усиливаются уже несколько последних дней. И хотя Зеленский заверил, что держит ситуацию «под контролем», некоторым подразделениям ВСУ уже пришлось отступить, якобы чтобы занять более «выгодные позиции»
 
В Киеве полагают, что цель нынешнего наступления России — расколоть украинскую оборону и заставить ВСУ сражаться на нескольких фронтах одновременно, тем самым распыляя внимание и ресурсы. 
 
Тем временем госсекретарь Блинкен появился в одном из баров украинской столицы, где сыграл на гитаре несколько композиций с местными музыкантами. Покидая Киев, он заявил: «Мы спешно доставляем боеприпасы, бронетехнику, ракеты, средства ПВО к линии фронта. Всем, у кого есть соблазн сделать ставку против Украины, не стоит этого делать. Это будет большой ошибкой». 
 
 
 

 

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источник
Spectator Великобритания Европа
теги
армия Владимир Зеленский Россия спецоперация России на Украине США Украина Энтони Блинкен
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