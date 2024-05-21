Зеленский, оставаясь у власти после формального окончания его президентских полномочий, очутился под ударом со стороны своих внутренних оппонентов, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт. Между тем, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, лишь 15% украинцев хотят выборов в текущих обстоятельствах. Однако на фоне успехов российских войск и явной готовности Москвы к длительному конфликту подобный консенсус по Зеленскому в украинском обществе может не сохраниться.

Отсутствие выборов на Украине — подарок для критиков Зеленского, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.



Просто оставаясь у власти, он очутился под ударом со стороны своих внутренних оппонентов, говоритя в статье. Ещё в декабре прошлого года мэр Киева и соперник Зеленского Виталий Кличко предупредил, что Украина скатывается к авторитаризму.



Формальное окончание президентского срока Зеленского, вероятно, лишь подольёт масла в огонь, поскольку внутренние претенденты, жаждущие получить свой шанс занять президентское кресло, рисуют действующего главу государства как нелегитимного автократа, зацикленного на власти.



Несмотря на все упрёки со стороны критиков, Зеленский не отказывается от проведения выборов в будущем, однако в ноябре прошлого года он заявил, что сейчас для них «не самое подходящее время».



В феврале Киевский международный институт социологии выяснил, что лишь 15% украинцев хотят выборов в нынешних условиях. При этом, согласно украинской конституции, президент осуществляет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного преемника.



Однако по мере того, как Россия добивается успехов на поле боя, а недавние назначения в российском правительстве показывают, что Путин настроен на длительный конфликт, такой консенсус вокруг Зеленского может не сохраниться. Причём, как отмечает издание, «если украинцы захотят нового лидера, то они не найдут никакого способа сместить старого».