Профессор Сакс: США оказывают медвежью услугу Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая

Обещая помочь Тайваню, посылая ему оружие и размещая на его территории своих военных, США, напротив, ставят под угрозу его безопасность. Такой позицией поделился американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью CGTN. По его словам, вместо того, чтобы выполнять обещание, данное КНР в 1982 году и не вмешиваться в дела Тайваня, Вашингтон провоцирует очередной конфликт.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Я надеюсь, что тайваньцы действительно понимают, что США не могут спасти Тайвань. Они могут только поставить Тайвань под угрозу своим вмешательством. Соединённые Штаты не должны вмешиваться в этот вопрос. Они должны прекратить посылать оружие Тайваню.

Ведь США пообещали ещё в 1982 году в коммюнике, согласованном с КНР, что со временем прекратят продажу оружия Тайваню. И они должны следовать этой политике. Сейчас же США и вовсе разместили на острове Цзиньмэнь своих так называемых военных инструкторов.

Это безрассудно. Поэтому я считаю, что США оказывают медвежью услугу Тайваню и миру во всем мире, вмешиваясь во внутренние дела Китая.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.