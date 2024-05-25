Профессор Сакс: США оказывают медвежью услугу Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая

22:34
Погребняк: в этом сезоне «Зенит» не искал лёгких путей, но тем слаще трофей
Бывший футболист «Урала» Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.
22:31
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в регионе.
22:21
В ПАОК опровергли новость о переходе Антона Миранчука
В пресс-службе ПАОК прокомментировали информацию о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука.
22:20
Байден в очередной раз оскорбил Путина
Президент США Джо Байден снова позволил себе оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина во время выступления с речью перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте.
22:09
Сборные Швеции и Канады завершили выступление на чемпионате мира по хоккею в Праге
В Праге завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею.
22:07
Карпов: Антон Миранчук перейдёт в ПАОК
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит карьеру в ПАОК.
22:00
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил воздушную тревогу в городе.
21:55
В «Зените» назвали условие, при котором Фернандес останется в клубе
Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.
21:43
Шпинёв сообщил, что Миранчук и Жемалетдинов покидают «Локомотив»
Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, рассказал, что его клиенты покинут столичный клуб.
21:43
Гура: открытие шлюзов Днепрогэса навредит Украине и пойдёт на пользу России
Открытие шлюзов Днепрогэса даст воду фермерским хозяйствам на территории России, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.
21:36
Вендел: это был самый захватывающий титул с тех пор, как я в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Вендел назвал захватывающей победу петербургского клуба в сезоне-2023/24 РПЛ.
21:26
Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх
Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:24
Защитник Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сообщил, что принял решение покинуть краснодарский клуб по окончании сезона.
21:21
Генсек РФС — о деле Безрукова: у нас нулевая толерантность к договорным матчам
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал инцидент с высказываниями футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.
21:16
Смолов: написал жене, что ему в карьере не суждено стать чемпионом России
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о поражении от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:10
Средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью
Средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
21:09
Экс-наставник «Динамо» считает, что команда заслуженно проиграла в матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:08
МЧС России: ликвидировали пожары в Белгородской области после обстрелов ВСУ
Сотрудники МЧС России потушили пожары в Белгородской области после обстрелов ВСУ.
21:05
Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче «Спартака» с «Оренбургом»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник Руслан Литвинов получил травму в матче 30-го тура с «Оренбургом».
20:58
Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футболистов и руководство футбольного клуба «Зенит» с победой в чемпионате России сезона-2023/24.
20:57
Девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области
Маленький ребёнок пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
20:56
Карпов: у владельца «Краснодара» Галицкого рецидив рака
У президента «Краснодара» Сергея Галицкого рецидив серьёзной болезни.
20:48
Ротенберг: «Зенит» подтверждает звание лучшей команды России
Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:41
МИД Польши: США атакуют позиции России, если Москва применит ядерное оружие
В США пригрозили Москве ударом по российским позициям на Украине в случае, если Россия применит ядерное оружие, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
20:36
Личка намекнул на возможный уход из «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал своё будущее в московском клубе.
20:34
Смолов — о трансфере Сафонова в ПСЖ: Матвей мне подтвердил, что переход реален
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
20:28
Смолов: «Динамо» не справилось с давлением и важностью матча с «Краснодаром»
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов считает, что столичный клуб не смог справиться с давлением в матче 30-го тура с «Краснодаром».
20:26
Число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ увеличилось до пяти
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пяти пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ.
20:26
Тюкавин заявил, что не верит в проклятие «Динамо»
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.
20:21
Медведев заявил, что поверил в чемпионство «Зенита» до матча с «Ростовом»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионстве петербургского клуба в РПЛ в сезоне-2023/24.
20:15
Три человека пострадали при обстреле Горловки ВСУ
Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
20:14
Сперцян — о серебре «Краснодара» в РПЛ: вторые так вторые
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что второе место по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) тоже является хорошим результатом для его команды.
20:08
Федотов — о переходе в «Рубин»: не читайте до обеда советских газет
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе в «Рубин».
20:06
Посол Антонов исключил отступление или отход ВС России на Украине
Посол России в США Анатолий Антонов исключил отход или отступление российской армии на Украине.
20:06
Сафонов: было видно, что «Динамо» выходило играть на ничью
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что московское «Динамо» в матче 30‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вышло играть от обороны.
19:56
Окончательный список кандидатов на пост президента Ирана объявят 11 июня
Итоговый перечень кандидатов на выборах президента Ирана будет обнародован 11 июня, заявил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари.
19:55
Семак: моя вера позволяет оставаться на плаву и сохранять адекватность
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как вера помогает ему в тренерской деятельности.
19:52
Антонов: Киев потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина может потерять огромные территории, если Соединённые Штаты вновь проигнорируют предложения России по мирным переговорам.
19:48
Агкацев: «Краснодар» упустил чемпионство не сейчас
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о поражении от «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
19:48
Антонов: США пытаются перевернуть всё с ног на голову риторикой о переговорах
США специально пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
19:41
Глава РПЛ Алаев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.
19:40
«Динамо» — об упущенном титуле чемпионов РПЛ: очень больно это осознавать
Московское «Динамо» прокомментировало упущенное чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:34
Тренер «Динамо» Личка: ребята, которые сейчас сидят и плачут в раздевалке, сделали очень большое дело
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении команды от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.
19:32
Посол Антонов назвал якобы мирный саммит в Швейцарии профанацией
Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.
19:28
Развожаев: флот в Севастополе проводит тренировки расчётов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе до 20:00 мск флот проводит тренировки расчётов в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт.
19:28
Гафин — о третьем месте «Динамо»: не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение столичного клуба от «Краснодара» в матче 30-го тура чемпионата России.
19:24
«РБ Спорт»: Сафонов подпишет пятилетний контракт с ПСЖ, сумма сделки — €20 млн
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов продолжит карьеру в ПСЖ.
19:23
Салихова: позор России — это решения руководства «Краснодара» и «Спартака»
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд.
19:21
В Харькове произошёл взрыв
Взрыв произошёл в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
19:18
Мусаев — о победе «Краснодара» над «Динамо»: мы отдали всё
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.