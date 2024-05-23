FAZ: Китай объявил о военных учениях, с целью предупредить сепаратистов на Тайване о наказании

Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Представители армии КНР объясняют их проведение «предупреждением против сепаратистской деятельности, вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Frankfurter Allgemeine считает их ответом на инаугурацию нового президента Тайваня — Лай Циндэ, который представляет партию сторонников независимости острова.

Утром в четверг КНР начала военные учения по окружению Тайваня. «Будут задействованы силы армии, флота, ВВС, ракетных войск и береговой охраны». Немецкая Frankfurter Allgemeine сообщает, что «масштабные манёвры стали первой серьёзной реакцией Народной Республики на инаугурацию президента Тайваня». На последних выборах на острове победил кандидат Лай Циндэ — член Демократической прогрессивной партии, которая представляет сторонников независимости Тайваня.

Пресс-секретарь армии НОАК Ли Си назвал манёвры «суровым наказанием» и «серьёзным предупреждением против сепаратистской деятельности, вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что «все сепаратисты, выступающие за независимость Тайваня, будут пригвождены к позорному столбу истории». Газета полагает, что данные учения не останутся единичным событием в этом году.

В свою очень на острове обвиняют Пекин в «иррациональных провокациях и действиях, подрывающих мир и стабильность в регионе». В своей инаугурационной речи Лай Циндэ подчеркнул, что выступает за сохранение текущего статуса отношений с КНР, и пригласил Пекин к переговорам. По мнению нового президента Тайваня, «Китай должен уважать решение тайваньского народа, мир является единственным выходом». Командование армии острова объявила о контрмерах для того, чтобы «защитить свободу, демократию и суверенитет».