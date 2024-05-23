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AP: из-за учений Китая Тайвань привёл в боевую готовность свои войска

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Министерство обороны Тайваня назвало «иррациональной провокацией» военные учения Пекина в районе острова, сообщает Associated Press. В ответ на эти манёвры Тайбэй поднял в воздух самолёты и привёл в боевую готовность свои войска.
AP: из-за учений Китая Тайвань привёл в боевую готовность свои войска
AP

Тайвань поднял в воздух военные самолёты и привёл в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные силы из-за китайских военных учений, проводимых в районе острова, где на этой неделе вступил в должность новый президент, сообщает Associated Press.

Китайские военные заявили, что двухдневные манёвры вокруг Тайваня проводятся в качестве наказания для сепаратистских сил, стремящихся к независимости.

Пекин считает остров частью территории Китая, а Народно-освободительная армия (НОАК) почти ежедневно отправляет военные корабли и самолёты в Тайваньский пролив и другие районы вокруг острова, чтобы, как указывается в статье, измотать его оборону и попытаться запугать его жителей, которые твёрдо поддерживают свою фактическую независимость.

«Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность», —заявило министерство обороны острова. В заявлении оборонного ведомства также говорится, что Тайвань не будет стремиться к конфликтам, но и «не будет от них уклоняться».

В понедельник в своей инаугурационной речи президент Тайваня Лай Циндэ призвал КНР прекратить военное запугивание и пообещал не уступать Пекину, но и не провоцировать его.

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Associated Press США Северная Америка
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