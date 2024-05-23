AP: из-за учений Китая Тайвань привёл в боевую готовность свои войска

Министерство обороны Тайваня назвало «иррациональной провокацией» военные учения Пекина в районе острова, сообщает Associated Press. В ответ на эти манёвры Тайбэй поднял в воздух самолёты и привёл в боевую готовность свои войска.

Тайвань поднял в воздух военные самолёты и привёл в боевую готовность ракетные, военно-морские и сухопутные силы из-за китайских военных учений, проводимых в районе острова, где на этой неделе вступил в должность новый президент, сообщает Associated Press.



Китайские военные заявили, что двухдневные манёвры вокруг Тайваня проводятся в качестве наказания для сепаратистских сил, стремящихся к независимости.



Пекин считает остров частью территории Китая, а Народно-освободительная армия (НОАК) почти ежедневно отправляет военные корабли и самолёты в Тайваньский пролив и другие районы вокруг острова, чтобы, как указывается в статье, измотать его оборону и попытаться запугать его жителей, которые твёрдо поддерживают свою фактическую независимость.



«Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность», —заявило министерство обороны острова. В заявлении оборонного ведомства также говорится, что Тайвань не будет стремиться к конфликтам, но и «не будет от них уклоняться».



В понедельник в своей инаугурационной речи президент Тайваня Лай Циндэ призвал КНР прекратить военное запугивание и пообещал не уступать Пекину, но и не провоцировать его.