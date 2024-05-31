CNN Оригинал

CNN: после решения суда присяжных Трамп обвинил в случившемся администрацию Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Присяжные в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс, сообщает CNN. После оглашения этого решения экс-президент обвинил в случившемся администрацию Байдена, которая, по его словам, пытается таким образом навредить их политическому оппоненту.
CNN: после решения суда присяжных Трамп обвинил в случившемся администрацию Байдена
AP

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Как сообщает CNN, после оглашения этого решения Трамп пообещал, что продолжит борьбу до победного конца.

«Мы будем бороться до конца и победим, потому что наша страна пошла прахом, — заявил он. — У нас больше нет одной страны, у нас разобщённый беспорядок».

Кроме того, он обвинил в происходящем администрацию Байдена.

«Это было сделано администрацией Байдена, чтобы навредить политическому оппоненту», — подчеркнул Трамп.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
вердикт Джо Байден Дональд Трамп суд США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров