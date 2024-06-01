Fox Business: новые цифры лишь верхушка айсберга — Байдена не заботят его электорат и простые американцы

По последним данным только с начала октября пограничный патруль задержал более 52 000 подозрительных иностранцев на южной границе США. Конгрессмен Эрик Бурлисон уверен, что это лишь верхушка айсберга, поскольку уже известно о более чем двух миллионах беглецов. В эфире Fox Business он заявил, что по его мнению, это показывает, что нынешней администрации и Байдену лично наплевать на простых американцев.

МАРИЯ БАРТИРОМО, телеведущая: Шокирующие цифры с границы. Начальник пограничного патруля Джейсон Оуэн написал на странице в социальной сети Х, что только с первого октября пограничный патруль задержал более 52 000 иностранцев, представляющих особый интерес.

Почти 90% этих столкновений случаются в секторе Сан-Диего. Ко мне присоединяется конгрессмен от штата Миссури и член комитета палаты представителей по надзору Эрик Бурлисон.

Конгрессмен, большое спасибо, что вы с нами этим утром. Я знаю, что вы написали следующее на своей странице в Х: «Джо Байден и министр Майоркас впустили в нашу страну разыскиваемого убийцу. Этот разыскиваемый убийца зарезал свою подругу и её 4-летнюю дочь в США. Пограничный кризис Байдена подвергает опасности американцев каждый день».

И теперь, конгрессмен, мы получили вот эти цифры относительно задержания иностранцев, представляющих особый интерес. Объясните, пожалуйста, что же означает понятие «иностранец, представляющий особый интерес»?

ЭРИК БУРЛИСОН, конгрессмен: Это люди, которые занимались преступной деятельностью, у них есть судимости в других странах, из которых они приехали. Они также могут быть теми, кто находится в списке подозреваемых в терроризме.

В конце концов, что действительно поражает, так это общее число. Известно о более чем двух миллионах беглецов. Люди, о которых мы понятия не имеем, но знаем, что они пересекли границу, и они явно не хотели проходить таможенный и пограничный контроль.

Скорее всего, потому что знали, что у них есть судимость или что-то похожее. Так что, я бы сказал, что та цифра в 50 000 человек — это лишь верхушка айсберга.

МАРИЯ БАРТИРОМО, телеведущая: У вас есть какое-то понимание причин, по которым нынешняя администрация открыла границу нараспашку? Почему они позволили Америке оказаться в таком уязвимом положении из-за всех этих столкновений с потенциальными террористами и всей этой неизвестности о том, кто вообще такие многие из этих людей? Мы же не знаем, каковы их мотивы.

ЭРИК БУРЛИСОН, конгрессмен: Для меня это остаётся загадкой, Мария, потому что я не могу понять, зачем им понадобилось подрывать свою базу. Долгое время профсоюзы поддерживали демократическую партию. Они были основной опорой демократической… той партии.

А вся эта нелегальная иммиграция полностью подрывает позиции «синих воротничков», нашу рабочую силу в Соединённых Штатах. Мне кажется, что профсоюзы и опросы общественного мнения указывают на то, что профсоюзы просыпаются и видят, что партия и нынешний президент не заинтересованы в том, чтобы приносить им пользу.

Дата выхода в эфир 30 мая 2024 года.