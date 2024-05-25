Fox Business: нелегальные мигранты выбрасывают паспорта, перейдя границу США
КОРИ ГОТРО, житель Калифорнии: Они просто бросают это на землю, чтобы, придя сюда, жить под новыми именами. Страшновато, скажу вам как бывший военный. Я вижу, кто переходит границу: мужчина, мужчина, мужчина — всё это мужчины призывного возраста. Об этом постоянно говорят, а у меня есть доказательства, вот они!
Итак, вот паспорта, это по большей части мужчины призывного возраста, зачастую из коммунистического Китая. Многие беспокоятся, что Си Цзиньпин создаёт в Америке маленькую армию. Кто следит за этим?
УОРРЕН ДЭВИДСОН, конгрессмен США: Вчера я смог спросить об этом госсекретаря Блинкена, когда он предстал перед комитетом палаты представителей по иностранным делам. Он столько времени говорил про Украину, что можно было подумать, США находятся в Европе! Но я спросил его о нашем собственном полушарии, о нашей собственной границе и о политике «Оставайся в Мексике», о том, что делается для борьбы с картелями и для сбора разведданных. Он заверил комитет, что собирает разведданные.
Но в конечном итоге за это отвечает директор национальной разведки. Мы знаем, что у министерства внутренней безопасности не расставлены правильные приоритеты. Вот почему (министру внутренней безопасности. — ИноТВ) Майоркасу следовало объявить импичмент и сенату следовало рассмотреть материалы импичмента, переданные палатой представителей.
Итак, нам не следует быть уверенными в том, что эта администрация действует правильно, но мы знаем, что это должно делаться.
Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года.
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