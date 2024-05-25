Fox Business: нелегальные мигранты выбрасывают паспорта, перейдя границу США

Среди нелегальных иммигрантов в США преобладают мужчины призывного возраста, сообщает Fox Business. Нелегалы выбрасывают документы, чтобы жить в чужой стране под новыми именами. Как отмечает конгрессмен-республиканец Уоррен Дэвидсон, администрация Байдена много рассуждает об Украине, однако не контролирует собственную границу.

Вчера (корреспондент Fox News. — ИноТВ) Билл Мелюджин встретил одного гражданина, который начал собирать все паспорта, выброшенные нелегальными иммигрантами. Они не хотят иметь при себе удостоверений личности, когда их задержат, поэтому они бросают паспорта на землю в Калифорнии и Техасе. И этот гражданин их подбирает. И он хорошо представляет себе, кто приходит в нашу страну. Посмотрите!



КОРИ ГОТРО, житель Калифорнии: Они просто бросают это на землю, чтобы, придя сюда, жить под новыми именами. Страшновато, скажу вам как бывший военный. Я вижу, кто переходит границу: мужчина, мужчина, мужчина — всё это мужчины призывного возраста. Об этом постоянно говорят, а у меня есть доказательства, вот они!



Итак, вот паспорта, это по большей части мужчины призывного возраста, зачастую из коммунистического Китая. Многие беспокоятся, что Си Цзиньпин создаёт в Америке маленькую армию. Кто следит за этим?



УОРРЕН ДЭВИДСОН, конгрессмен США: Вчера я смог спросить об этом госсекретаря Блинкена, когда он предстал перед комитетом палаты представителей по иностранным делам. Он столько времени говорил про Украину, что можно было подумать, США находятся в Европе! Но я спросил его о нашем собственном полушарии, о нашей собственной границе и о политике «Оставайся в Мексике», о том, что делается для борьбы с картелями и для сбора разведданных. Он заверил комитет, что собирает разведданные.



Но в конечном итоге за это отвечает директор национальной разведки. Мы знаем, что у министерства внутренней безопасности не расставлены правильные приоритеты. Вот почему (министру внутренней безопасности. — ИноТВ) Майоркасу следовало объявить импичмент и сенату следовало рассмотреть материалы импичмента, переданные палатой представителей.



Итак, нам не следует быть уверенными в том, что эта администрация действует правильно, но мы знаем, что это должно делаться.



Дата выхода в эфир 23 мая 2024 года.