Моральное двуличие — обозреватель Guardian объяснил возмущение США и Израиля запросом МУС ордера на арест Нетаньяху
Возмущение израильских и американских лидеров по поводу принятого прокурором Международного уголовного суда решения добиваться ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху за военные преступления пролили свет на старую реальность: «для политических лидеров все люди равны, но некоторые более равны, чем другие», пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдейлл.
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