Американский публицист: вооружённые силы США стали больше похожи на социальный эксперимент, чем на армию

Вооружённые силы США уже не те, что прежде, отмечает публицист и военнослужащий Национальной гвардии США Пит Хегсет в эфире Fox News. Американская армия стала больше похожа на социальный эксперимент: акцент делается не на поражающей способности, а на том, чтобы не задеть никого из военнослужащих. Непонятно только, что такая армия будет делать, когда полетят пули.

ДЖАНИН ПИРРО, ведущая: Завтра выходит в свет новая книга Пита Хегсета «Война против воинов. Как предали тех, кто отстаивает нашу свободу». И автор присоединяется к нам в студии.

Пит, прежде всего, поздравляем. Уверена, что, как и все другие ваши книги, эта станет бестселлером. В ней вы рассказываете о плачевной ситуации в вооружённых силах США, связывая её, главным образом, с политикой «многообразия, равенства, инклюзивности», и фактически говорите: «В конечном итоге, ребята, сражаться вам приходится не только на поле боя, но и внутри армии».

ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий, публицист, военнослужащий Национальной гвардии США: Без сомнения. В собственных же рядах! Одно дело — когда принцип «многообразие, равенство, инклюзивность» действует у тебя в компании или университете. Но когда по нему живёт 101-я воздушно-десантная дивизия — это дело совсем другое. При желании сменить место учёбы или налоговую ставку ты можешь переехать в другой штат, а вот армия у нас только одна. И если в вооружённых силах воцаряется «пробужденчество», они теряют в способности воевать там, где нужно воевать.

Неспроста на обложке флаг перевёрнут. Это универсальный знак бедственного положения. Я беседовал с десятками мужчин и женщин, сейчас служащих в вооружённых силах, учёл и собственный опыт, и все они говорят: «Это и отдалённо не похоже на те вооружённые силы, которые были у нас прежде. Когда-то акцент делали на выдвижении лучших, на максимальном поражающем действии; а теперь у нас социальный эксперимент: командованию лишь бы никого не задеть, стандарты снижаются, людей к ответственности не привлекают. Так продолжаться не может».

ГРЕГ ГАТФЕЛД, ведущий, комик: Странно, у меня флаг — правильной стороной вверх.

(Держит книгу перевёрнутой. — ИноТВ).

ПИТ ХЕГСЕТ: Да, так и читайте, Грег.

ДЖАНИН ПИРРО: У вас вопрос?

ДАНА ПЕРИНО, ведущая, политический комментатор: Да. Среди американских корпораций сейчас наблюдается стремление уйти от политики «многообразия, равенства, инклюзивности». Они видят, что результаты нехорошие.

ПИТ ХЕГСЕТ: Да.

ДАНА ПЕРИНО: И начинают от этого отдаляться. Вы видите, чтобы что-нибудь из происшедшего в корпоративной среде в США находило отклик и копировалось в американских вооружённых силах?

ПИТ ХЕГСЕТ: Большинство тех, кто воюет, нынешней ситуации не хотят.

ДАНА ПЕРИНО: Так.

ПИТ ХЕГСЕТ: Это книга не о том, как военные пришли к «пробужденческой» идеологии, а о том, как вооружённые силы позволили ей у себя утвердиться. Как при Обаме и Байдене начальство и генералитет лебезили перед политическим назначенцам, которые всё это проталкивали, и позволили этому произойти, хотя и знали, что их работа — защищать конституцию и систему выдвижения лучших. Новый верховный главнокомандующий Дональд Трамп может быстро переменить ситуацию, вернув правильные вещи на первое место.

ГРЕГ ГАТФЕЛД: У меня короткий вопрос. На этой неделе отмечается юбилей высадки союзников в Нормандии. Не оскорбительно ли делать такое в «Месяц гордости»?

ПИТ ХЕГСЕТ: Думаю, нужно это изменить, Грег.

ГРЕГ ГАТФЕЛД: Да, давайте решать вопрос.

ПИТ ХЕГСЕТ: Вообще, конечно, удивительно наблюдать заявления об этой «гордости» от каждого рода войск. Только что Южное командование выдало большое такое заявление. А знаете, сколько оно написало на День поминовения? Предложения три, кажется.

ДЖАНИН ПИРРО: Что они собираются делать, когда полетят пули? Вот в чём вопрос.

ПИТ ХЕГСЕТ: Потому это так важно.

ДЖАНИН ПИРРО: Пит, большое спасибо, что были с нами. Книга «Война против воинов» доступна для покупки.



Дата выхода в эфир 04 мая 2024 года.