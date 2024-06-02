DT: в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели

16:50
Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в ПМЭФ
Глава Гагаузии Евгения Гуцул приедет на Петербургский международный экономический форум, заявили организаторы стенда «Молдавский двор».
16:48
ФСБ опубликовала видео допроса агентов украинских спецслужб в Севастополе
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео допроса агентов ГУР в Севастополе, которые намеревались совершить террористические акты в городе.
16:43
Карпов: «Зенит» хочет приобрести нападающего «Спартака» Соболева
Нападающий «Спартака» Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».
16:40
Исполняющий обязанности президента Ирана не планирует баллотироваться на выборах
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства, сообщает источник агентства Tasnim.
16:35
Костомаров: перед выходом на сцену во МХАТе дико волновался, а поднялся — и куда-то всё ушло
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что испытывал волнение перед выходом на сцену МХАТа.
16:30
Россия ввела новые ответные санкции против граждан Великобритании
В Министерстве иностранных дел России заявили о введении новых ответных санкций в отношении ряда британских политиков, журналистов и экспертов, ответственных за антироссийскую деятельность.
16:30
Костомаров: поначалу на коньках очень боялся упасть, без рук тебе не на что падать, разве что на локти
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как после болезни смог вернуться на лёд.
16:27
ВСУ обстреляли ещё шесть населённых пунктов Белгородского района
Украинские силовики обстреляли ещё шесть населённых пунктов Белгородского района, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
16:23
В СДЭК заявили о практически полном восстановлении работы своих сервисов
В пресс-службе компании СДЭК заявили RT о практически полном восстановлении работы сервисов фирмы.
16:21
Энрикес: матч «Балтика» — «Зенит» интереснее финала Лиги чемпионов
Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался о финале Кубка России с «Зенитом».
16:17
В ДНР передали в суд дело французского наёмника
Прокуратура ДНР направила в суд республики уголовное дело в отношении гражданина Франции, обвиняемого в участии в вооружённом конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника.
16:13
Финская АЭС «Олкилуото-3» прервала работу из-за неисправности
Финская АЭС «Олкилуото-3» временно приостановила работу из-за неисправности турбины.
16:12
Геркус: сборной Казахстана повезло с Черчесовым, а РПЛ — нет
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что Станислав Черчесов назначен на должность главного тренера сборной Казахстана.
16:09
Личка не исключил возможного перехода Джикии в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном подписании бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.
16:07
МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента и бывшего руководителя политсилы «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова*.
16:00
ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон
Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2024/25.
15:59
Синоптик Леус: непогода в Москве продлится до 20:00
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что непогода в столице продлится до 20:00.
15:55
В Минобрнауки России заявили о планах расширить приложение к дипломам вузов
Приложение к диплому о высшем образовании планируется расширить, чтобы внести в него больше информации для работодателя, завил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
15:45
Карпин: вероятность, что подпишу новый контракт со сборной России, — 50 на 50
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по продлению контракта.
15:45
СК заинтересовался концертом Бузовой, выступившей в кожаном купальнике
Следственный комитет заинтересовался сообщениями о том, что певица Ольга Бузова выступила в кожаном купальнике на VK Fest в Уфе в День защиты детей. Как пишут пользователи соцсетей, в этот момент там было много несовершеннолетних.
15:41
Захарова предложила Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам с Бучей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила актёру Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи.
15:35
Костомаров — о помощи: крёстный Скобрева, которому уже за 70, просто взял и перевёл деньги
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о материальной помощи близких после попадания в больницу.
15:31
Стенд «Молдавский двор» заработает на ПМЭФ 5 июня
Стенд «Молдавский двор» 5 июня начнёт работу на полях Петербургского международного экономического форума.
15:30
Костомаров: никогда не стремился встать у руля и быть тренером
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров объяснил, почему не видит себя в роли тренера.
15:21
Роскомнадзор зафиксировал недоступность ряда госсайтов
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщили о частичной недоступности ряда государственных сайтов.
15:15
Путин обсудит развитие автотуризма в России на совещании с правительством
Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином развитие автотуризма в стране 4 июня, заявили в Кремле.
15:15
Мбаппе сказал Макрону, что 3 июня будет объявлено о его трансфере в «Реал»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, когда будет объявлено о его переходе в мадридский «Реал».
15:11
В Киеве допускают, что Зеленский может не попасть на саммит G7 в Италии
Владимир Зеленский может не попасть на саммит G7, который пройдёт в Италии, но так или иначе сможет присоединиться к мероприятию онлайн, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
15:08
«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение
«Зенит» получил Кубок России на вечное хранение после победы над «Балтикой» в суперфинале турнира сезона-2023/24.
15:03
Минсельхоз рассчитывает до конца недели ввести режим ЧС из-за заморозков
В России из-за заморозков до конца недели могут ввести режим федерального ЧС, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
15:00
Нагельсманн высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал результаты опроса по поводу количества белокожих футболистов в команде.
14:47
Винисиус признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/24
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
14:45
Один из пойманных в Крыму агентов должен был совершить диверсию на аэродроме
Один из пойманных в Крыму агентов СБУ и ГУР Украины признался, что должен был совершить диверсию на военном аэродроме.
14:40
Мэр Тбилиси: за отказ от регистрации иноагентов в Грузии грозит штраф
Отказ организаций от регистрации в реестре иноагентов согласно новому закону будет наказываться штрафом, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
14:36
Командир «Ахмата» Алаудинов: будем делать всё, чтобы в этом году СВО завершилась
Корреспондент RT Игорь Жданов поговорил с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Как сообщил офицер, бойцов перебросили на Харьковское направление, теперь российские военные приложат все усилия, чтобы довести спецоперацию до конца уже в этом году.
14:35
Костомаров — о занятиях теннисом: быстро понял, что затея нереальна
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о желании попробовать заниматься теннисом после операций.
14:32
Гросси: у МАГАТЭ нет информации о программе по созданию ядерного оружия в Иране
У МАГАТЭ нет сведений, подтверждающих наличие у Ирана программы по созданию ядерного оружия, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
14:30
Костомаров: ходить приходилось совсем не на тех частях тела, которые предназначены для этого
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как решился встать на коньки после болезни.
14:28
В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс
В Госдуму внесён бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.
14:20
МАГАТЭ: на Запорожской АЭС нарушены все семь «столпов ядерной защиты»
Семь «столпов ядерной защиты» МАГАТЭ нарушены на Запорожской АЭС, ситуация на этой станции нестабильна, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
14:19
Аванесян вылетела в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024
Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 года.
14:19
В МИД Казахстана назвали сомнительной идею с интервью Зеленского азиатским СМИ
Затея с интервью Владимира Зеленского ряду центральноазиатских СМИ довольно сомнительная, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
14:15
Американская компания обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции
Американская компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
14:14
Глава МАГАТЭ: санкции США не изменят за день ситуацию на рынке ядерного топлива
Американские санкции против российского урана не изменят ситуацию на рынке ядерного топлива за один день, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
14:11
Radio Monte Carlo Golf Cup открыл спортивную программу ПМЭФ
В Московском гольф-клубе 1 июня состоялось первое мероприятие спортивной программы Петербургского международного экономического форума — Radio Monte Carlo Golf Cup. Турнир по гольфу, прошедший при поддержке фонда Росконгресс, традиционно объединил состязания профессиональных спортсменов, мастер-классы и деловую программу.
14:06
Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
Российский специалист Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана.
14:02
В Луганске за обстрелы жилых районов Донбасса заочно осуждён комбат ВСУ
Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Богдана Гарнагу к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает СК России.
14:00
Захарова объяснила, чем должны заняться участники «швейцарской конференции»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского, который попросил президента Филиппин направить на Украину специалистов по психическому здоровью.
13:55
Мэр Харькова заявил об отсутствии генерации электричества в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город вынужден брать электричество из других городов в связи с тем, что он остался без собственной генерации электроэнергии.
13:52
«РБ Спорт»: руководство ЦСКА приняло решение оставить Федотова в клубе
Руководство ЦСКА после встречи с главным тренером команды Владимиром Федотовым решило не увольнять наставника.