Боевые действия на Украине вскрыли серьёзные недостатки американского военно-промышленного комплекса. Дорогостоящие высокотехнологичные системы, которые Вашингтон и его союзники поставили Киеву, показали свою ненадёжность и уязвимость, пишет обозреватель Responsible Statecraft Эндрю Кокбёрн.

По мере того как российские войска неуклонно продвигаются в Харьковской области, становится всё очевиднее, что украинский конфликт стал катастрофой для американского ВПК, и не только потому, что помощь США не смогла спасти ВСУ от отступления и возможного поражения. Гораздо важнее, что эти боевые действия «безжалостно обнажили глубинные недостатки» оборонной системы Вашингтона, пишет обозреватель Responsible Statecraft Эндрю Кокбёрн.

По его словам, критики уже давно обращают внимание на то, что одержимость США технологически сложным оружием неизбежно приводит к появлению ненадёжных систем, выпускаемых в ограниченном количестве из-за их предсказуемо высокой стоимости. «Неумолимое испытание» украинским конфликтом показало, что критики были абсолютно правы.

Сменяющие друг друга системы, включая беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, ракеты ПВО Patriot, гаубицы M777, высокоточные ракеты HIMARS, бомбы с GPS-наведением отправлялись в бой с фанфарами и высокими ожиданиями. Но все они оказались обречены на провал, отмечает автор статьи.

В частности, дорогостоящие танки Abrams не только оказались крайне уязвимыми для российских ударных беспилотников, но и неоднократно ломались. Пушка M777, хотя и её хвалят за точность, оказалась слишком хрупкой для суровых условий длительных боёв, стволы регулярно изнашиваются и требуют замены в Польше, вдали от линии фронта.

При этом 155-миллиметровые боеприпасы, необходимые M777, оказались в дефиците. В результате непродуманного объединения американской оборонной промышленности в несколько монополий производство этих снарядов зависит от единственного стареющего завода General Dynamics в Пенсильвании, который с трудом справляется с поставленными задачами, утверждается в статье.

Кроме того, многие неудачи американских вооружений, включая HIMARS, на Украине были связаны с тем, что они полагались на очень уязвимую систему наведения: GPS. Русские, которые уже давно уделяют пристальное внимание радиоэлектронной борьбе, доказали, что они становятся всё более искусными в её глушении, подчёркивает Кокбёрн.