GEO: нехватка взрывчатки угрожает сорвать европейскую помощь Киеву

Дефицит взрывчатых веществ на европейских заводах может сорвать планы ЕС по наращиванию производства вооружения для нужд Украины, сообщает GEO. Главной причиной стало снижение спроса после окончания холодной войны, которую усугубляет нехватка химических компонентов и квалифицированных кадров.

Хотя американский конгресс наконец разблокировал помощь на $60 млрд, Украина продолжает жаловаться на задержки в поставках вооружения и нехватку артиллерии, которая частично связана с проблемами в логистике в Европе, пишет GEO. Евросоюз не сдержал обещания поставить миллион снарядов и выделил €500 млн на ускорение производства, однако этот план может сорваться из-за дефицита взрывчатых веществ.

Каждый артиллерийский снаряд содержит 10,8 кг тротила, октогена или гексогена, иначе это просто металлический каркас. Проблема в том, что производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство для нужд Киева. Главная причина в спокойной обстановке, которая воцарилась на после окончания холодной войны: снижение спроса заставило многие европейские заводы сократить выпуск или даже закрыться. В результате лишь несколько компаний продолжают поставлять взрывчатые вещества, необходимые украинской армии.

Получить химические компоненты взрывчатки также стало тяжелее. Производство азотной кислоты, из которой получают нитроцеллюлозу, сократилось после роста цен на электроэнергию, с хлопковым линтом такие же сложности. Поставщики вооружения обращаются к производителям из Индии и Японии, однако опасаются потери в качестве.

Ещё одна проблема — нехватка квалифицированных кадров: старые военные инженеры вышли на пенсию, а молодёжь предпочитает специализироваться в других областях. Нужны новые заводы, однако специалисты напоминают, что строительство с нуля займёт от трёх до семи лет.