Ни оружия, ни боеприпасов — WSJ пообщался с бойцами ВСУ на передовой

Украинские военные признают, что вооружения им хватает ровно на то, чтобы просто защищать пехоту — и то не всегда. Корреспондент The Wall Street Journal Бен Соломон, которому довелось пообщаться с бойцами, отмечает, что без боеприпасов оружие и техника украинцев становятся скорее обузой. При этом украинцы признают, что помощь США пока не оказала никакого эффекта, — более того, бойцы её до сих пор так и не увидели.

БОЕЦ 1: Внимание! Выстрел!

БОЕЦ 2: Выстрел!

Итак, бойцы только что вели огонь и, по их словам, поразили цель.

БОЕЦ 1: Выстрел!

ГОЛОС ПО РАЦИИ: По готовности огонь.

Сейчас будет ответный удар, так что нужно быстрее отсюда уходить.

БОЕЦ 2: Есть! Один.

БЭЗИЛ, боец сухопутных войск Украины: Ведь ни для кого не секрет, что Россия планирует новое наступление. Думаю, если бы начались очень интенсивные обстрелы, то дня за полтора ‒ два максимум этих снарядов уже не будет.

БОЕЦ 1: Выстрел!

Мы находимся на востоке Украины, движемся в направлении артиллерийской позиции. Артиллерия стала самой важной частью этой войны. Но украинцы по всей стране говорят нам, что боеприпасов им не хватает. Так что сегодня мы пообщаемся с некоторыми бойцами, чтобы понять, как они действуют и что им необходимо.

Мы в нескольких милях от линии фронта. Этот артиллерийский расчёт 24-й механизированной бригады ВСУ работает круглые сутки в попытке замедлить наступление российских сил при помощи вот этой самоходной гаубицы М109 «Паладин».

БЭЗИЛ: Ситуация напряжённая. Мы не знаем, чего ждать от противника. Пытаемся их сдержать, но в целом, стараемся просто более-менее стабилизировать ситуацию.

По словам военнослужащих, с которыми нам удалось здесь пообщаться, это — одна из самых важных единиц боевой техники в их арсенале. Проблема в том, что без постоянного притока боеприпасов для поддержания её работы, она становится скорее обузой.

БЭЗИЛ: Противник понял, что у нас стало меньше боеприпасов, и теперь ведёт наступление намного чаще, чем прежде. Поначалу мы их сдерживали намного эффективнее, и у них было намного меньше шансов продвинуться вперёд, чем сейчас.

По словам бойцов, у противника огневое превосходство. На один их артиллерийский залп приходится десять российских. Теперь им приходится экономить на оставшихся снарядах, отдавая приоритет целям, представляющим прямую угрозу.

КИПИШ, боец сухопутных войск Украины: Иногда необходимо использовать артиллерийские снаряды для того, чтобы просто защитить нашу пехоту на передней линии обороны. И иногда хочется, чтобы боекомплект был больше… Больше снарядов, больше парней. Чем больше снарядов, тем меньше ребят погибнет на передовой.

Несколько недель назад американское правительство приняло законопроект, в котором говорится, что США восполнят значительную часть необходимых здесь боеприпасов. Но многие находящиеся здесь бойцы этих поставок пока не видели. Так что потребность в снарядах только растёт.

КИПИШ: Без западных партнёров мы просто не сдержим российский натиск, который нас захлестнул и стучит в наши двери.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.