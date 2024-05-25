Для защиты Харькова ВСУ приходится оголять другие участки фронта — корреспондент Welt о ситуации на поле боя

02:47
Чили настаивает на выполнении Израилем решения суда ООН по Газе
Израиль должен выполнить решение Международного суда ООН, обязавшего Тель-Авив немедленно прекратить военные действия в провинции Рафах в секторе Газа. На этом настаивает Чили.
02:34
ВСУ за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
02:23
Маск: на борьбу с подавлением Россией Starlink на Украине уходят большие ресурсы
Противостояние усилиям России по подавлению сети Starlink на Украине вытягивает из американской компании SpaceX значительные ресурсы.
02:08
Блинкен и Бербок обсудили приписываемую КНР помощь ОПК России
Поддержка оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, которую приписывают Китаю, стала темой телефонного разговора, состоявшегося между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
01:45
Кеннеди-младший: власти США подвергают цензуре критику конфликта на Украине
Любая критика в адрес конфликта на Украине подвергается цензуре со стороны администрации Соединённых Штатов.
01:40
Дацик — о поражении от Тёрнера: враг остался жив
Вячеслав Дацик высказался о своём поражении от Шона Тёрнера в бою по правилам бокса.
01:33
Генштаб ВСУ сообщил о потере позиций на Покровском направлении
Украинская армия утратила позиции на Покровском направлении восточнее населённого пункта Евгеньевка.
01:22
Пентагон заказал у компании Boeing комплекты для авиабомб JDAM на $7 млрд
Министерство обороны США заказало у компании Boeing комплекты планирования и коррекции авиабомб JDAM. В Пентагоне сообщили, что речь идёт о заказе на сумму более $7 млрд.
01:13
Столтенберг отреагировал на слова Орбана о пересмотре роли Венгрии в НАТО
Североатлантический альянс сможет достичь компромисса с Венгрией, чтобы не допустить подрыва единства НАТО.
00:53
Взрывы прогремели в Харькове
Взрывы раздались в городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
00:52
Дацик уступил Тёрнеру раздельным решением судей
Вячеслав Дацик потерпел поражение от Шона Тёрнера в бою по правилам бокса.
00:41
Рогов: на Днепрогэсе открыты шандоры, шлюзы остаются закрытыми
Шлюзы на Днепрогэсе по-прежнему закрыты, открыты шандорные затворки. Такой информацией поделился председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
00:30
Столтенберг: НАТО не знает, когда Украина вступит в альянс
Страны — участницы Североатлантического альянса на текущий момент не знают, когда Украина сможет вступить в альянс.
00:23
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
00:18
Столтенберг: НАТО не намерено вводить войска на Украину
Североатлантический альянс не намерен вводить войска на территорию Украины. С заявлением об этом выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
00:08
ЗАЭС: риски для станции от сброса воды на Днепрогэсе не прогнозируются
Сброс воды на Днепрогэсе не должен создать каких-либо рисков для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
23:57
Metaratings: «Спартак» не получал предложений по Бабичу
В «Спартаке» не получали официального предложения от «Црвены звезды» по трансферу защитника Срджана Бабича.
23:55
Столтенберг: нужно снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России.
23:50
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о ситуации на фронте
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как складывается в настоящий момент ситуация на фронте.
23:44
Капитан «Сельты» Аспас назвал Мостового лучшим футболистом клуба
Капитан «Сельты» Яго Аспас назвал россиянина Александра Мостового лучшим футболистом клуба за всю историю его наблюдений как болельщика.
23:37
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами.
23:31
Далалоян: надеемся, что Игры дружбы пройдут назло всем нашим недоброжелателям
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян уверен, что Россия способна проводить соревнования на высочайшем уровне.
23:30
Пентагон: Остин пройдёт медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдёт медицинскую процедуру.
23:24
Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в течение года
Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Haberturk заявил, что турецкая сторона рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в течение года.
23:14
В «Енисее» рассказали, что помогают полиции в расследовании драки с участием футболистов
Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил, что клуб помогает правоохранительным органам в расследовании драки с участием футболистов.
23:10
«СТРАНА.ua»: в Одессе произошла драка между военными и гражданскими
В курортном районе Одессы произошла драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими.
23:10
Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии.
23:03
Губерниев об участии россиян в Олимпиаде-2026: не надо тешить себя излишними иллюзиями
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
22:58
Опря: Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для Abrams
Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря.
22:57
ВСУ вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинцы снова обстреляли Горловку кассетными снарядами.
22:50
Блинкен: выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта
Американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, достигла линии фронта.
22:43
Meridian Sport: «Црвена звезда» хочет приобрести у «Спартака» Бабича
Защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен белградской «Црвене звезде».
22:41
Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов России
Решение использовать доходы от российских активов для нужд ВСУ противоправно, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
22:41
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена по всей Украине
Сирены воздушной тревоги в третий раз за день сработали на территории всей Украины.
22:36
Численность штата Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%
Численность Генерального штаба Вооружённых сил Украины планируется сократить на 60%. Военных, которые освободятся от выполнения своих обязанностей в рамках сокращения, отправят на фронт.
22:28
Гандболистки ЦСКА выиграли чемпионат России
Женский клуб ЦСКА выиграл чемпионат России по гандболу.
22:25
Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на Днепрогэсе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине Днепрогэса, идёт сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
22:18
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
22:16
Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота
Забайкальский районный суд вынес приговор мужчине по делу о незаконном обороте золота.
22:14
Медина: фанаты ЦСКА посылают меня, а потом просят фото
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как болельщики ЦСКА относятся к нему.
22:14
ЦПВС: террористы за сутки совершили два обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
22:08
Посол: парламентские выборы в Британии стали неожиданностью для всех
Досрочное проведение всеобщих парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
22:00
Нурмагомедов может стать секундантом Махачева в бою с Порье
Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, может ли Хабиб Нурмагомедов стать его секундантом в поединке с американцем Дастином Порье.
21:59
Туск: Польша рассматривает возобновление работы погранперехода c Белоруссией
Польские власти рассматривают возможность возобновления работы пограничного перехода с Белоруссией «Бобровники».
21:58
Главы Минобороны США и Китая проведут встречу в Сингапуре
В Пентагоне сообщили, что глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведёт в Сингапуре встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем.
21:48
Bloomberg: Аландские острова стали уязвимым местом Финляндии и НАТО
Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» Финляндии и Североатлантического альянса.
21:45
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
21:45
Тарасова: российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
21:39
Боррель призвал Россию дать пояснения после сообщений об убранных буях на Нарве
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию дать пояснения после сообщений об убранных буях на Нарве.
21:30
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
В Рязанской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса.