Для защиты Харькова ВСУ приходится оголять другие участки фронта — корреспондент Welt о ситуации на поле боя

Украинцам пока удаётся притормозить российское наступление под Харьковом, но цена за это высока, отмечает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, для обороны Харькова Украина была вынуждена перебросить туда войска с других участков фронта, где их теперь вопиюще не хватает — поэтому русские там уже добились успехов.

Как выглядит ситуация на севере? Удаётся ли Украине сейчас защитить Харьков?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, украинцам удаётся притормозить наступление русских к северу от Харькова. Но цена за это, похоже, высока. Украинцы подтянули сильные подразделения для обороны этой области, а русские пытаются перемолоть эти силы — в том числе, нанося удары планирующими бомбами. Это один из наиболее эффективных видов вооружений, которыми сейчас обладают российские войска. Это планирующие бомбы весом более 1500 кг. Можно представить, какой ущерб они наносят, когда они сбрасываются на войсковые подразделения. Именно это сейчас, по-видимому, является целью России: разбить силы Украины.

Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причём вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса. Там расположен город Часов Яр, а чуть к югу от него — небольшие сёла Клещеевка и Андреевка, тяжёлые бои вокруг которых ведутся уже на протяжении месяцев. Сейчас русские, по-видимому, их завоевали. И этот успех, вероятно, также объясняется тем, что украинцам не хватает войск, которые сейчас задействованы под Харьковом.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.