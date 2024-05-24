Bloomberg: Венгрия пересматривает свою роль в НАТО из-за Украины

Правительство Венгрии работает над переоценкой роли страны в НАТО, чтобы не участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине, передаёт Bloomberg со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам Орбана, в Брюсселе ведётся работа над тем, как НАТО могла бы расширить свою роль в украинском конфликте, против чего выступает Будапешт.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО, так как не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине, сообщает Bloomberg.

«Наши юристы и чиновники усердно работают над тем, чтобы определить, как Венгрия может сохранить своё членство в НАТО, при этом не участвуя в действиях НАТО за пределами территории альянса», — отметил Орбан.

По словам премьера, Венгрия привержена миссии по защите членов Североатлантического альянса в случае нападения на них. Однако Будапешт обеспокоен тем, что финансовая и военная помощь альянса Киеву в конечном итоге приведёт к более активному участию в конфликте, вероятно, даже к отправке войск, против чего выступает венгерское правительство. Кроме того, Орбан уточняет, что Будапешт в корне не согласен с заявлениями некоторых членов НАТО о том, что Россия может начать военные действия против одной из стран альянса после окончания спецоперации на Украине.

Тем не менее Орбан уточняет, что Брюссель не разделяет позицию венгерского правительства. Так, в НАТО создали рабочие группы для изучения потенциального расширения роли военного альянса в конфликте на Украине.