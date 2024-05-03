Hungary Today: «игры с огнём» — Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о войне

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Балаж Орбан: продолжать войну с Россией опасно и нелогично Tucker Carlson Network
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Das Erste: Украина разочарована успехами России и критикует Зеленского за ложные надежды Das Erste
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Американский журналист: спусковой крючок украинского конфликта нажал Вашингтон Judging Freedom
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N-TV: немецкой экономике нужны яркие умы, чтобы снова стать жизнеспособной N-TV
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Foreign Affairs: американская помощь не станет для Украины панацеей Foreign Affairs
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Полковник швейцарской разведки: Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС — никто не хочет её защищать и восстанавливать Dialogue Works
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Французский геополитик: в кругу Байдена никто не верит в победу Украины LCI
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Economist: Макрон обрисовал мрачное будущее Европы и снова заговорил об отправке войск на Украину Economist
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Рублёв не считает себя фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о фаворите финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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Специалист Мурадян рассказал о перспективных профессиях
HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета комитета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян заявил, что в ближайшие годы будут актуальны все профессии, связанные с ИТ-сферой.
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В Минобороны рассказали о ситуации с унесёнными ветром в море в Крыму военными
В Минобороны России рассказали о ситуации, произошедшей в Крыму, где троих военных в лодке унесло в море сильным ветром.
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Специалист Провозен дала рекомендации по поступлению в колледж
Руководитель учебно-методического отдела колледжа Maxitet Елена Провозен дала советы по поступлению в колледжи.
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Депутат Госдумы Хамитов: Запад превращает спорт в шапито
Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал участие трансвестита в эстафете олимпийского огня.
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Четвёртая за день воздушная тревога объявлена на всей Украине
Уже в четвёртый раз за день на всей территории Украины сработали сирены воздушной тревоги.
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Захарова: «формула мира» по Украине связана с остановкой поставок оружия Западом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина прекратит войну «за две недели» в случае отсутствия поставок оружия Западом, отметила, что это выглядит как рабочая «формула мира» для украинской стороны.
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Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры
Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы о своей спортивной карьере.
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Гериатр Сухомлинова заявила о важности активного образа жизни в пожилом возрасте
Врач-терапевт 34-го гериатрического отделения Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры проподевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени Рысса ФГБОУ СЗГМУ имени Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что людям старшей возрастной группы нужен активный образ жизни.
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Боррель предрёк Украине поражение без поставок Запада «за две недели»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели»
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Пловчиха Чимрова: даже всплакнула из-за того, какое отношение к нам было в Баня-Луке
Российская пловчиха Светлана Чимрова заявила, что её тронуло хорошее отношение организаторов международных соревнований в Боснии и Герцеговине.
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Театральный фестиваль пройдёт в Подмосковье с 6 по 29 мая
Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня» состоится 6—29 мая.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 марта 2024 года.
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Школьники из Подмосковья стали лауреатами всероссийского фестиваля
Учащиеся из Московской области стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна». Церемония награждения состоялась в Ставрополе.
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Посольство России в Финляндии потребовало доступ к задержанным россиянам
Российская дипломатическая миссия в Хельсинки потребовала от финских властей предоставить консульский доступ к задержанным в Финляндии россиянам.
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Галлямов — о словах Жулина про полупьяных фигуристов: так не уважать болельщиков не могу себе представить
Чемпион мира Александр Галлямов отреагировал на слова двукратного призёра Олимпийских игр и тренера Александра Жулина о том, что фигуристы «катаются полупьяными».
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В Подмосковье рассказали о работе транспорта в Пасху
В Московской области изменят режим работы некоторых маршрутов общественного транспорта в Пасху.
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Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Херсонской области
Украинские военные нанесли удар по жилым кварталам в Алёшках Херсонской области. В результате атаки был ранен один человек.
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В Крыму расширят меры поддержки многодетных семей
Госсовет Крыма внёс изменения в закон о соцподдержке многодетных семей. Этот статус будут устанавливать бессрочно, а условия для его присвоения будут уточняться.
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В парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы
В парках Нижнего Новгорода запланированы мероприятия в честь Дня Победы.
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Лидер итальянского Движения пяти звёзд назвал ошибкой идею Макрона по Украине
Лидер итальянского Движения пяти звёзд, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте в эфире телеканала La7 назвал огромной ошибкой идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.
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«Нью-Джерси» продлил контракт с российским тренером Брылиным
Помощник главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси» Сергей Брылин сообщил, что продлил соглашение на один год.
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В Крыму отремонтировали более 600 памятников героям Великой Отечественной
В Крыму отремонтировали более 600 памятников героям Великой Отечественной войны за десять лет.
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Акция «Вальс Победы» пройдёт 4 мая в Казани
Республиканская акция «Вальс Победы» состоится 4 мая в Казани. Её участниками станут около 400 школьников.
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Ферстаппен выиграл практику Гран-при Майами «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Майами «Формулы-1».
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Ростовский СК возбудил дело по факту выселения дочери пропавшего бойца СВО
В СУ СК России по Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела после появления в сети видеообращения 14-летней девочки к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину о выселении её и матери из их дома в селе Самарском.
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В Москве разместили более 700 праздничных конструкций к Пасхе
В Москве установили свыше 700 пасхальных украшений, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
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По всей Украине третий раз за день объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена третий раз за день на всей территории Украины.
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Чемпион мира Бетербиев не считает себя хорошим боксёром
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев заявил, что пока не является хорошим боксёром.
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В Самарской области вручили награды отличившимся жителям
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные и региональные награды отличившимся жителям региона.
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В России введён временный запрет на экспорт сахара
Российское правительство ввело до 31 августа временный запрет на вывоз с российской территории тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.
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Объекты инфраструктуры поражены в Кировограде в центре Украины
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил о поражении в Кировограде объектов инфраструктуры.
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Пловец Гринёв не собирается выступать на Олимпиаде в Париже
Российский пловец Владислав Гринёв заявил, что не собирается выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
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Самарские поисковики нашли останки двух красноармейцев в Предкавказье
Представители самарского поискового отряда «Сокол» нашли останки двух красноармейцев на южном склоне Терского хребта в Предкавказье.
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Экономист Беляев высказался о возможности выхода России из МВФ
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказался о возможности выхода России из Международного валютного фонда (МВФ).
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Уехавшая в Европу семья вернулась в Мариуполь из-за русофобии и дискриминации
Многодетная семья, уехавшая в Европу после начала СВО, вернулась в Мариуполь. За границей их ужаснули русофобия и доносы украинских беженцев.
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На выставке «Россия» отметили 100-летие со дня рождения Виктора Астафьева
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отметили 100-летие со дня рождения писателя Виктора Астафьева.
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В Калининграде пройдут соревнования по спортивному ориентированию
В калининградском Центральном парке культуры и отдыха пройдёт областной чемпионат по спортивному ориентированию «Балтийский азимут». Соревнования состоятся 21 мая.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
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Сальников: пловцов из России приглашают к участию в турнирах в Республике Сербской
Президент ВФП Владимир Сальников сообщил, что российских пловцов приглашают для участия в международных турнирах в Республике Сербской.
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В Тюменской области рассказали, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая
В Тюменской области рассказали, где состоятся пасхальные богослужения 4 и 5 мая.
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Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипотношений
В МИД Колумбии заявили, что власти страны официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений.
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В Тюмени появится реабилитационный центр для инвалидов
В Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов с гостиницей, спортивным и концертно-творческим блоками.
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Рублёв: контроль над эмоциями помог мне добраться до финала «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Тейлором Фритцем из США в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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Меняйло: в Крыму троих срочников из Северной Осетии на лодке унесло в море
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что троих военнослужащих-срочников, прибывших на службу из Северной Осетии, унесло на лодке в открытое море в Крыму.
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В Курганской области предупредили о порывах ветра до 21 м/с
В Курганской области в субботу, 4 мая, ожидается ухудшение погоды.
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В Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году
В Москве в 2024 году построят и реконструируют 15 спортивных объектов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Более полумиллиарда рублей вложили резиденты ТОР в экономику Башкирии
В Башкирии рассказали о работе резидентов территорий опережающего развития (ТОР).
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Глушаков опроверг информацию об отстранении от основного состава «Урарту» из-за конфликта
Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что его исключили из состава команды из-за конфликта с одноклубником.
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Ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах оказался нелегальным мигрантом
Прокуратура Московской области заявила, что ударивший девятилетнюю девочку в Люберцах мужчина использовал для пребывания на российской территории подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина.