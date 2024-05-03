Hungary Today: «игры с огнём» — Орбан прокомментировал разговоры лидеров ЕС о войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры своими заявлениями о «войне в Европе» всё дальше и дальше отдаляют континент от мира, передаёт Hungary Today. При этом Орбан уверен, что за военными действиями стоят серьёзные силы, но большинство рядовых европейцев выступают против войны.

Своими заявлениями о близости войны в Европе лидеры ЕС «играют с огнём» и заставляют блок «балансировать на границе войны и мира», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, сообщает Hungary Today.

В этом контексте он вспомнил недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «распространение войны на Европу — больше не фантазия», и слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что «у конфликта нет дипломатического решения».

«Я беспокоюсь о будущем Европы», — отметил Орбан, добавив, что сейчас она всё сильнее отдаляется от мира. Во многом это он связывает с тем, что война имеет огромное значение для оборонной промышленности США. «За военными действиями стоят очень серьёзные силы. Но люди, большинство, против войны. Они не хотят войны, но европейские лидеры движутся к войне», — подчеркнул венгерский премьер.

В этом контексте Орбан напомнил, что дважды в ХХ веке Венгрию «втягивали в мировые войны, которые определили её будущее», в результате чего страна лишилась территорий и претерпела экономический кризис. В связи с этим Будапешт «не позволит, чтобы его в третий раз втянули в такую ситуацию».

Более того, по словам венгерского премьера, страны Восточной и Центральной Европы всегда платят за участие в конфликте большую цену, нежели страны Западной Европы, так как те находятся дальше от линии фронта. При этом Орбан предположил, что экономический рост его страны был бы вдвое больше, если бы не украинский конфликт.