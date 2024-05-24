Любые удары западным оружием по территории России вызовут мощную и непредсказуемую реакцию Кремля, пишет Asia Times. И даже если Вашингтон разрешит Киеву использовать своё оружие таким образом, это не изменит ситуацию на поле боя, где у России преимущество, отмечает издание.

Появились сообщения, что и-за российского наступления в Харьковской области Госдеп может позволить Киеву использовать американское оружие для ударов по территории России, пишет Asia Times.

По мнению издания, это плохая идея. Хотя использование систем западного производства позволит Украине увеличить темп атак, это не изменит стратегический баланс сил. Российская армия намного превосходит украинскую по численности. Украина испытывает трудности с вербовкой, и ее экономика слабеет. В настоящее время Владимир Путин довольствуется тем, что подавляет украинское сопротивление и ждет, пока поддержка Запада ослабнет.

Еще одно президентство Трампа может привести к тому, что Вашингтон переориентируется на внутренние проблемы и, возможно, даже сократит поставки военной помощи.

В то же время удар по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России. Ядерные угрозы Кремля, хотя их часто считают бахвальством, нельзя полностью игнорировать, особенно если русские предпочтут воспринимать прямые нападения на свою страну как экзистенциальную угрозу. Российская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в подобных случаях, напоминает издание.