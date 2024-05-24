Reuters: Запад озадачен эффективностью российских средств РЭБ против украинских бомб GLSDB

Планирующие бомбы дальнего действия GLSDB, поставляемые Западом на Украину, оказались бессильны против российских средств радиоэлектронной борьбы, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их словам, компании Boeing, которая является одним из разработчиков бомбы, понадобятся месяцы, чтобы исправить ситуацию.

Российские средства радиоэлектронной борьбы эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) и не позволяют многим из этих поставляемых на Украину бомб достичь намеченных целей, сообщает Reuters со ссылкой на трёх человек, знакомых с ситуацией.

Как напоминает новостное агентство, в течение прошлого года Киев искал оружие с дальностью действия, которая бы позволила атаковать российские линии снабжения и нарушать их. Чтобы удовлетворить этот спрос, компания Boeing совместно с SAAB создала бомбы малого диаметра наземного базирования, обладающие высокой точностью и дальностью поражения — более 150 километров. Они добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили её к запуску с применением реактивных систем залпового огня.

Однако навигационная система GLSDB, которая позволяет им обходить препятствия, например, горы или средства противовоздушной обороны, стала мишенью российских средств радиоэлектронной борьбы. По мнению представителей Boeing, их оружие всё же способно подавить часть помех, создаваемых системами РЭБ. Однако, по словам источников Reuters, компании понадобятся месяцы, чтобы сделать GLSDB более эффективными для ВСУ.