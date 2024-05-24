WION: Польша будет приглядывать за Россией с помощью американских радаров
ВЕДУЩАЯ: Польша подписала договор с США на 960 миллионов долларов, который представляет собой значительное расширение её оборонного потенциала. По договору она получает возможность использовать американскую систему наблюдения за воздушным пространством. С помощью радиолокационной системы будут следить за восточной и северо-восточной границами Польши.
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