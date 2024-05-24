WION: Польша будет приглядывать за Россией с помощью американских радаров

Минобороны Польши по договору с США получит четыре аэростата с радарами для наблюдения за воздушным пространством у границ с Россией, сообщает WION. Система сможет обнаруживать широкий спектр объектов на расстоянии 300 километров.

ВЕДУЩАЯ: Польша подписала договор с США на 960 миллионов долларов, который представляет собой значительное расширение её оборонного потенциала. По договору она получает возможность использовать американскую систему наблюдения за воздушным пространством. С помощью радиолокационной системы будут следить за восточной и северо-восточной границами Польши.



Согласно договору, Польша получит четыре аэростата в дополнение к действующей системе ПВО и системе прибрежного наблюдения. Подвешенные на аэростатах радары будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского анклава Калининград. Система сможет обнаруживать широкий спектр объектов, включая ракеты, самолёты, дроны и надводные ракеты на расстоянии 300 километров. Она заработает в полную мощность к 2027 году.





Во время заседания парламента министр обороны Польши также заявил, цитата: «Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы. Это соглашение определяет нашу безопасность, это еще один акт сотрудничества между Польшей и Соединенными Штатами».





В этом году Польша увеличила оборонные расходы примерно на 4 процента ВВП. Согласно отчётам, польское правительство намерено инвестировать около 2,6 миллиардов долларов для защиты восточной границы. Государства старается укрепить вооружённые силы после вторжения России на Украину.