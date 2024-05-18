Bloomberg: Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Белоруссией

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна потратит $2,55 млрд на охрану границы с Россией и Белоруссией, передаёт Bloomberg. Проект предусматривает строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа и высадку специальных лесов вдоль сухопутной границы для сдерживания нелегальных мигрантов и потенциальной агрессии стран-соседей.

Польша намерена инвестировать $2,55 млрд в укрепление границ с Россией и Белоруссией для «сдерживания потенциальной агрессии». Как сообщает Bloomberg, об этом в субботу заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

План, получивший название «Восточный щит», предусматривает строительство новых укреплений, заборов, изменение рельефа местности и высадку специальных лесов вдоль 400 км сухопутной границы. По словам премьер-министра, правительство уже начало работу над проектом.

«Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — заявил Туск. Как отмечает издание, этот шаг предпринят на фоне очередной волны нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны Белоруссии, которых не смог полностью остановить 5,5-метровый забор, построенный предыдущей администрацией в 2022 году.