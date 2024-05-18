Bloomberg: Польша потратит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Белоруссией

23:49
Delfi: требования к ввозу в ЕС животных из России и Белоруссии ужесточат
Продовольственно-ветеринарная служба ужесточит ввоз в Евросоюз домашних животных из России и Белоруссии, сообщает Delfi.
23:44
Сборная Швейцарии разгромила команду Дании в матче группового этапа ЧМ по хоккею
В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.
23:30
Мостовой: есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ.
23:29
Захарова: визит Путина в КНР — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты
Визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику — это судьбоносный шаг, который определяет будущее всей планеты.
23:22
Село Петровка в Белгородской области атаковал дрон ВСУ, ранены два человека
Село Петровка в Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
23:16
Отставной генерал ВВС Франции: командование ВСУ растерялось из-за ВС России
Командование ВСУ растерялось, оно не знает, как сейчас действовать из-за продвижения российских войск, считает отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен.
23:13
Борис Ротенберг избран президентом Российской автомобильной федерации
Бориса Ротенберга избрали главой Российской автомобильной федерации (РАФ).
23:01
ТАСС: в Белгороде вновь раздалось несколько взрывов во время ракетной тревоги
В Белгороде вновь раздалось несколько взрывов во время ракетной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
23:00
Чичерова — о дисквалификации Валиевой: очевидно, что ситуация была нацелена на разрушение имиджа
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
22:53
В Молдавии оппозиционный блок «Победа» начал кампанию против вступления в ЕС
Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор объявил о кампании «Нет вступлению в ЕС». Он также сообщил, что в нескольких городах республики прошёл Фестиваль дружбы народов, на котором граждане узнали больше о соседях Молдавии — странах Евразийского экономического союза.
22:44
В «Локомотиве» не рассматривали возможность подписания Джикии
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе не рассматривали возможность подписания контракта с защитником Георгием Джикией.
22:35
Пожар в цехе с полиэтиленом на северо-западе Петербурга локализовали
Спасатели локализовали пожар в цехе с полиэтиленом, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга.
22:35
Китайская разведка раскрыла случаи «гнусного шпионажа» в космической сфере
Китайская разведка раскрыла «множественные случаи шпионажа» в космической сфере. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на Главное разведывательное управление Китая.
22:30
Колесников: отсутствие международных стартов на результаты не влияет
Российский пловец Климент Колесников заявил, что отсутствие международных стартов не влияет на его результаты.
22:27
Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили тактическую ракету «Точка-У» в небе над Белгородской областью.
22:23
ВС России и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов
ВС России и Сирии отреагировали на данные о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* ударах с применением БПЛА. Приняты необходимые упреждающие меры.
22:22
Ганчев: российские военные помогают эвакуировать жителей Харьковщины
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об эвакуации из вновь освобождённых посёлков.
22:16
В заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что VAR не будет работать только на одном матче заключительного тура чемпионата России.
22:10
Минсельхоз: в России исключена нехватка кисломолочной продукции
В России исключена нехватка кисломолочной продукции, сырья для её производства в стране достаточно, заявили в Минсельхозе.
22:07
Маск заинтересовался обилием санкционных товаров в России
Иностранные товары в большом количестве присутствуют в России, несмотря на многочисленные санкции Запада. Своё внимание на это обратил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
22:02
Водолацкий: освобождение Старицы поможет перерезать поставки ВСУ в Волчанск
Освобождение Старицы в Харьковской области поможет перерезать поставки боеприпасов и резервов украинским военным в Волчанске, сообщил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
21:59
Мусаев — о победе над «Сочи»: сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ.
21:57
СК России даст оценку предъявлению обвинения на Украине главам ФСБ и Росгвардии
Следственный комитет даст правовую оценку заочному предъявлению обвинения украинским Государственным бюро расследований директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и другим 18 высокопоставленным российским офицерам.
21:50
Мишель поддержал вето, наложенное президентом Грузии на закон об иноагентах
Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на законопроект об иноагентах, даёт стране шанс сохранить путь в Евросоюз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
21:47
Два человека пострадали при обстреле ВСУ села Раденск в Херсонской области
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу село Раденск в Херсонской области. В результате этого ранения получили двое мирных жителей.
21:45
Морено заявил, что продолжит работу в «Сочи» на посту главного тренера
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что принял предложение продлить контракт с клубом.
21:40
Команда RT помогла жительнице Авдеевки увидеться с дочерью
Команда RT помогла воссоединиться девушке из Якутска с мамой, которая живёт в Авдеевке — они не виделись три года. Военкор Максим аль-Тури сопроводил Нину в ДНР, где она встретилась с Татьяной, с которой потеряла связь несколько месяцев назад.
21:35
Специалист Аверина дала рекомендации по инвестированию в недвижимость
Эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина рассказала, как инвестировать в недвижимость.
21:31
РИА Новости: взрывы были слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности
В центре Белгорода на фоне ракетной тревоги были слышны взрывы, сообщает РИА Новости. Агентство утверждает, что раздалось пять хлопков.
21:29
В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов
В пресс-службе «Енисея» отреагировали на новость о возбуждении уголовного дела по факту драки на базе отдыха с участием футболистов команды.
21:28
Специалист Гринько рассказал, как выбрать кондиционер к лету
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Павел Гринько рассказал, как выбрать качественный кондиционер к лету.
21:24
Взрыв раздался в Харькове
Взрыв раздался в Харькове, сообщают украинские мониторинговые каналы. Тем временем режим воздушной опасности объявили в четырёх регионах Украины.
21:23
Психолог Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей
Психолог Елена Соловьёва рассказала, как правильно хвалить детей. По её словам, важен зрительный контакт.
21:19
Куренков заявил о сложной паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе Омской области
Глава МЧС России Александр Куренков рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе Омской области.
21:17
Степанова: большинство иностранных лыжниц завидуют выстроенной в России системе поддержки
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что большинство иностранных спортсменок завидуют системе поддержки лучших спортсменов в России.
21:16
Песков: подготовка визита Путина в КНДР «ведётся своим ходом»
Готовится визит президента России Владимира Путина в КНДР, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
21:16
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
21:12
Бастрыкин запросил доклад о ситуации с убийством домработницы в Новой Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростком домработницы в Новой Москве.
21:11
Методист Мушта посоветовал не пытаться повторить весь материал за неделю до ЕГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что не стоит пытаться повторить весь материал за неделю до ЕГЭ.
21:04
Профориентолог Федоровская дала рекомендации по выбору профессии
Екатерина Федоровская, специалист Центра профориентации Института бизнеса и дизайна B&D, рассказала, как выбрать профессию.
21:02
ABC: взрослые американцы в вопросах инфляции больше верят Трампу, чем Байдену
Взрослое население США склонно больше доверять экс-президенту Дональду Трампу в вопросах инфляции, нежели главе государства Джо Байдену, свидетельствуют данные исследования, проведённого ABC News/Ipsos в мае.
21:02
«Сочи» вылетит из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона
«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).
20:59
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на вторую строчку в таблице РПЛ
«Краснодар» победил «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:58
Специалист Бизяев дал советы по правильной эксплуатации смартфонов
Старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфонами.
20:57
Путин: более тяжёлых последствий паводка удалось избежать, вовремя отреагировав
Более тяжёлых последствий паводков удалось избежать благодаря своевременному реагированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
20:55
РИА Новости: из Большого театра эвакуировали тысячу человек
Во время спектакля в Большом театре произошло ложное срабатывание сигнализации.
20:51
Путин поручил за лето восстановить жилой фонд в регионах, где произошли паводки
Президент Владимир Путин поручил профильным министерствам за лето сделать всё, чтобы восстановить жилой фонд в регионах России, где произошли паводки.
20:50
Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии
«Аталанта» победила «Лечче» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
20:46
Путин назвал горячей ситуацию с паводками и природными пожарами в ряде регионов
Ситуация с паводками и пожарами, которую можно наблюдать в некоторых регионах России, является «горячей». Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
20:44
Ковалёв проиграл Сафару в первом бою за два года
Россиянин Сергей Ковалёв проиграл шведу Робину Сафару в рамках боксёрского вечера Ring of Fire в Эр-Рияде.