УП: поляки не любят россиян, белорусов и цыган

Согласно результатам опроса, больше всего симпатии у жителей Польши вызывают американцы и итальянцы. Как пишет «Украинская правда», меньше всего они любят россиян, белорусов и цыган.

Больше всего симпатии у жителей Польши вызывают американцы и итальянцы, зато меньше всего они любят россиян, белорусов и цыган. Как пишет «Украинская правда», об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

В опросе, который состоялся 11—21 января, CBOS спрашивал респондентов об их отношении к различным нациям. Респонденты могли выразить симпатию, равнодушие или отвращение.

Больше всего заявлений о положительном отношении поляков получили американцы, которые пользуются симпатией 65% респондентов. На втором месте оказались итальянцы (63%), далее — чехи (61%) и словаки (60%), англичане (55%) и литовцы (51%).

Остальные нации, которые были включены в опрос, пользуются симпатией менее 50% опрошенных жителей Польши.

Что касается украинцев, то к ним симпатию задекларировали 40% респондентов, равнодушие — 26%, неприязнь — 30%. Остальные 4% не смогли определить чёткого отношения. Примерно такое же отношение поляки выразили к немцам (40% симпатии, 31% неприязни, 24% безразличия).

Меньше всего симпатии у респондентов вызвали белорусы (24%), цыгане (22%) и русские (8%), причём уровень неприязни к последним стал самым большим среди других наций — 76%.