France 24: Польша активно пополняет вооружённые силы на случай войны с Россией

Польша готовится к возможному конфликту с Россией, расширяя личный состав армии и повышая престиж военной службы, передаёт France 24. Многие жители страны вступили добровольцами в отряды территориальной обороны, где учатся обращаться с оружием по выходным.
С начала украинского конфликта соседняя Польша готовится отражать возможную российскую угрозу, рассказывает France 24. Около 40 тыс. жителей страны вступили добровольцами в войска территориальной обороны, где учатся держать оружие, а также изучают основы военной тактики.
Начальная подготовка занимает две недели, затем — интенсивные занятия на выходных раз в месяц. Благодаря гибкому расписанию участники продолжают ходить на работу и могут в любой момент прекратить тренировки, которые набирают популярность среди различных групп населения: студентов, учителей, адвокатов, врачей.
Вооружённые силы Польши активно вербуют новобранцев: в течение следующих 10 лет они планируют увеличить личный состав в два раза без введения обязательной военной службы. Сразу после февраля 2022 года оборонный бюджет значительно увеличился и используется, чтобы сделать военную карьеру более привлекательной.
Теперь члены войск территориальной обороны получают по €200 за выходные на тренировочной базе. Некоторые студенты признаются, что изначально их привлёк дополнительный доход. Гражданские иногда принимают решение вступить в профессиональную армию, чтобы улучшить материальное положение и условия труда, однако надеются, что им никогда не придётся воевать с Россией.
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