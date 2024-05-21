Многие украинские военные в Харькове негодуют из-за того, что российские войска на этом участке смогли продвинуться так далеко и так быстро, пишет The Economist. Некоторые винят в случившемся задержку западной помощи, другие подозревают, что более серьёзную роль в этом вопросе могли сыграть некомпетентность или даже предательство, говорится в статье.
Через десять дней после начала российского наступления в Харьковской области его темпы замедлились, пишет The Economist. Однако местное военное руководство предупреждает, что ситуация для ВСУ остаётся нестабильной и может быстро измениться.
Для того чтобы помешать продвижению российских войск, Киеву пришлось развернуть несколько опытных бригад.
Между тем российское наступление продемонстрировало плохое состояние оборонительных укреплений Украины и привело к серьёзным потерям среди украинских войск, говорится в статье. При этом 125-я бригада ВСУ, которая должна была отразить российское наступление, на самом деле сбежала со своих позиций.
Россия легко добилась успехов на этом направлении, поскольку территория, которая должна была быть подготовлена минными полями и серьёзными инженерными укреплениями, на деле подготовлена не была.
Многие украинские военные в Харькове негодуют из-за того, что Россия смогла продвинуться так далеко и так быстро. Некоторые из них критикуют задержки с западной помощью, которые, по их мнению, поспособствовали наступательным действиям со стороны Москвы и ослабили оборону Украины.
Другие подозревают, что более серьёзную роль сыграли некомпетентность или даже предательство. Также циркулируют теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков в преддверии неприятного мирного соглашения. При этом официальная позиция украинских властей, которые рисуют радужную картину, не помогают успокоить нервы.
Между тем правительственный чиновник, пожелавший сохранить анонимность, высказал предположение, что Зеленский уже почувствовал, что военное руководство, возможно, не сообщает ему всей правды.
«По крайней мере, именно это он говорит, когда кричит на своих генералов», — заявил неназванный источник.
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