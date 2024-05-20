На передовой среди бойцов ВСУ царят упаднические настроения. Украинские военные, страдающие от физических и психологических травм, часто прибегают к алкоголю и наркотикам для «разрядки», чем лишь усугубляют ситуацию, пишет The Daily Beast.
В Киеве — вдали от линии фронта — повсюду присуствуют национализм и вера в то, что Украина победит. Но на передовой царят гораздо более мрачные настроения, а некоторые даже признают, что их страна движется к поражению, пишет The Daily Beast.
По словам издания, украинские солдаты страдают от физических и психологических травм. Они не имеют особых возможностей избавиться от «всеобъемлющих последствий» конфликта, поэтому часто обращаются к наркотикам и алкоголю как к способу справиться с ситуацией, что ещё «глубже погружает армию во тьму».
Формально в Донбассе действует сухой закон. Но тем не менее алкоголь попадает на передовую через солдат, возвращающихся с побывки, волонтёров, контрабандистов, которые заламывают огромные цены, или журналистов, подчёркивается в статье.
По словам собеседников издания, многие бойцы ВСУ пьют прямо на боевом дежурстве. Некоторые доводили себя до такого неадекватного состояния, что в слепой ярости или во время вождения в нетрезвом виде убивали мирных жителей, коллег и животных.
Кроме того, украинские военные злоупотребляют запрещёнными веществами — в том числе амфетамином и метадоном, — которые они покупают онлайн через теневые площадки, контролируемые местной мафией. Некоторые солдаты связывают своё пагубное увлечение наркотиками с тем, что им приходится «сохранить бодрость» в течение нескольких дней из-за задержек с ротацией войск, обращает внимание The Daily Beast.
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