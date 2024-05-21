Times: Польша построит «грандиозную» стену на границе с Россией

Польша объявила о начале работы над проектом «Восточный щит», сообщает британская The Times. Он включает в себя стену на границе Белоруссии и России, фортификационные сооружения, систему наблюдения и различные виды препятствий. Стоимость грандиозного проекта оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов, однако ряд аналитиков уже сравнивают польский «великий проект» с провальной системой французских укреплений Мажино времён Второй Мировой войны.

В Польше приступили к воплощению «великого проекта» под названием «Восточный щит», чтобы сделать границу с Белоруссией и Россией «непроницаемой». Стоимость этой инициативы оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов, и её уже сравнивают с неудавшейся французской линией укреплений Мажино, сообщает британская The Times.

«Мы начинаем большой проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений и формирование рельефа местности, которые сделают эту границу непроницаемой для потенциального противника», — приводит издание слова польского премьер-министра Дональда Туска. «Мы начали эти работы, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага во время войны».

Times отмечает, что Польша постепенно берёт на себя ведущую роль в европейской обороне и в НАТО. «Мы построим Восточный щит и тем самым выполним поставленную НАТО задачу сдерживания и обороны. Эти задачи чрезвычайно важны, поскольку это крупнейшая страна на восточном фланге НАТО. Вдоль всей границы Польши с Белоруссией и Российской Федерацией будут построены фортификационные сооружения, где это необходимо, лесоразведка и различные виды препятствий», — добавил Туск.

Бывший аналитик НАТО Патрик Бёри считает, что план Польши похож на линию Мажино, систему французских укреплений, построенных в 30-х годах прошлого века для сдерживания немцев, однако оказавшихся бесполезными.

«Эти масштабные инвестиции в оборонительные сооружения являются чётким свидетельством того, насколько Польша доверяет России. Но так же, как новый способ ведения войны сделал линию Мажино устаревшей, защита процесса принятия политических решений и социальной сплочённости от растущих попыток России посеять раскол будет не менее, если не более, важна, чем конкретика. Россия не может победить НАТО в военном отношении. Но вот политически может», — уверен Бёри.

Помимо военных укреплений польский проект включает в себя новое оборудование для наблюдения. Во время выступления Туск назвал этот шаг обеспечением безопасности всего западного сообщества, так же как и создание «европейского купола, защищающего наше небо» и «польской спутниковой программы на деньги ЕС», пишет Times.

Он также сообщил, что Польша планирует привлечь кредит Европейского инвестиционного банка в размере 100 млн фунтов стерлингов для спутникового компонента европейской инициативы «небесный щит». Эта европейская схема ПВО была создана Германией в 2022 году.

Издание напоминает, что ранее Польша уже строила стену на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток мигрантов на свою территорию. Тогда это обошлось казне в 315 млн фунтов стерлингов. Целью новых укреплений, по словам премьер-министра, станет не только «защита от атак», но и «сдерживание противника».

«Это будет стратегия, направленная на то, чтобы отодвинуть войну от нашей границы. Польша будет сильной благодаря своим действиям, благодаря своим союзам», — подчеркнул Туск. Он также добавил, что участились «провокации и акты саботажа».

«К сожалению, в последние недели мы сталкиваемся с ними на польской земле. Мы будем противодействовать, останавливать, арестовывать тех, кто попытается напасть на нашу родину здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно безжалостным по отношению к ним», — заявил Туск.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал новый проект ответом на «гибридное вторжение и информационную войну» последних трёх лет. «Мигранты Лукашенко атакуют нашу восточную границу, поэтому необходимо укрепить системы пограничной обороны», — цитирует генерала Times.

По его мнению, новая линия обороны в перспективе может объединиться с аналогичными оборонительными сооружениями в Прибалтике, где уже ведутся подобные работы. Однако польская оппозиция высмеяла происходящее, напомнив, что ранее Туск преуменьшал необходимость укреплять границу.

А вот заместитель Туска Владислав Косиняк-Камыш приветствовал «грандиозный план по обеспечению безопасности Польши с востока от захватчика, который на протяжении многих поколений различными способами пытался принести разрушения, голод, смерть и страдания на наши земли».