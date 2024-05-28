Times: Британия расслабилась и оказалась безоружной

В преддверии выборов британским лидерам следует больше говорить о внешних угрозах и объяснять народу, почему так важно тратить миллиарды на оружие, констатирует The Times. Европа, включая Британию, слишком уязвима. Поэтому, по мнению издания, пора забыть о внутренних проблемах и заняться перевооружением, чтобы послать правильный сигнал Москве.

В преддверии выборов британские политики будут много рассуждать на тему здравоохранения, пробках, стагнации уровня жизни, плохих школах, высоких ценах на электроэнергию. Однако все эти разговоры бессмысленны, констатирует The Times. Сейчас мир более опасен, чем когда-либо со времён холодной войны, но если чиновники и говорят о внешних угрозах, то не по существу.

Когда президент Джордж Буш-младший в 2002 году использовал выражение «ось зла» относительно Северной Кореи, Ирака и Ирана, его подвергли критике за такую формулировку. Тогда те государства, безусловно, представляли угрозу региону, но не несли угрозу существованию.

Сегодня же, по мнению издания, появилась коалиция гораздо более могущественная, чем те, о которых говорил Буш. Китай, Россия, Иран и Северная Корея наладили партнёрство из-за своей одержимости подорвать господство Запада и подавить западные ценности.

Поэтому неплохо бы услышать от лидеров соперничающих партий напоминание о том, что британцы стали воспринимать простые ценности, как само собой разумеющееся. Надо помнить, что лучший способ предотвратить войну — это быть хорошо вооружённым. А вот Европа, включая Британию, слишком расслабилась и оказалась практически безоружной, сетует Times.

В то же время, самая хорошо вооружённая страна в мире, Соединённые Штаты, похоже, готова позволить своим гражданам стрелять друг в друга, чем продолжать оборонять коллективный Запад от внешних врагов.

И уже не имеет значения, есть у Лондона подводные лодки или их нет. В случае прихода Трампа, Европа станет совсем уязвимой. Проблема ещё и в том, что после Ирака и Афганистана у войны слишком дурная слава. Последний раз Британия чувствовала гордость за страну во времена Фолклендского конфликта. А с тех пор прошло уже 42 года.

В нормальном обществе, по мнению автора, политики давно бы уже объяснили, как важно продолжать тратить миллиарды на вооружение. А в Британии наоборот — конфликты настолько непопулярны в обществе, что избиратели распространили своё отвращение и на оборону.

Британские лидеры один за другим на словах выражают поддержку Украине, но на деле не способны профинансировать закупку нового оружия, поскольку запасы армии Соединённого Королевства опустели, констатирует издание.

Если Киев проиграет или будет вынужден согласиться на перемирие, то это будет сигналом Москве, что Запад слишком слаб, чтобы защитить себя или своих союзников.

Устрашение врагов требует средств, как это было в времена карибского кризиса в 1962 году. Тогда США не смогли бы одержать верх если бы не обладали превосходством в боеголовках 17 к 1.

Москва сегодня, по мнению Times, более опасна, чем была при Хрущёве. Её ядерный арсенал превосходит американский, и Кремль уверен, что Запад просто не может убедительно угрожать ему. Поэтому так важно выделять средства на защиту себя и своих союзников — прежде всего Украины и стран Балтии.

Недавно бывший офицер Королевского военно-морского флота по памяти процитировал данные о непригодности к бою почти половины военных кораблей государства. Это оказалось совсем несложно, учитывая что их у Британии совсем мало. То же самое можно сказать и о состоянии дел в сухопутных войсках.

Но британские СМИ, по мнению автора статьи, занимаются не тем, чем следует. Они пишут о скандале с заражённой кровью, скандале с почтовыми отделениями, о правах трудящихся и налоге на наследство. А надо говорить о смертельно опасном внешнем мире.

Москву, а в перспективе и Пекин, можно остановить только дипломатией, которая опирается на военную мощь, считает Times. Поэтому британскому правительству пора задуматься о перевооружении, а не о внутренних проблемах. Другими словами, пора тратить больше на оружие и меньше на масло.