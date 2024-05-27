Guardian: дорого и непродуманно — в Великобритании осудили план Сунака по возвращению призыва

Британские военные и политики массово раскритиковали идею премьер-министра Риши Сунака о возвращении военного призыва: они настаивают, что вооружённым силам страны нужны деньги, а не подростки, пишет The Guardian. По мнению чиновников, это «безумие» и «предвыборная уловка», которая ничего не даст для укрепления безопасности Великобритании.

Предвыборное обещание Риши Сунака вернуть военную службу для 18-летних оказалось раскритиковано многими британскими военачальниками и политиками уже в течение нескольких часов после его объявления, сообщает The Guardian. По словам чиновников и военных, вооружённым силам Великобритании нужно больше денег, а не необученные подростки.

Так, адмирал Алан Уэст, экс-главнокомандующий ВМС Великобритании, заявил, что это «просто безумный» план, который приведёт к «высасыванию денег из оборонного бюджета» страны. Его слова поддержал Ричард Даннатт, бывший начальник Генерального штаба, который назвал это идею «предвыборным оппортунизмом», раскритиковав огромные затраты на её потенциальное осуществление.

Бывший министр обороны Майкл Портильо, в свою очередь, отметил, что это заявление может нанести ещё больший урон репутации тори в отношении финансовой ответственности. «То, как была разработана эта политика, меня очень беспокоит. Я сильно сомневаюсь, что она была тщательно продумана, и сомневаюсь, что с вооружёнными силами и всеми благотворительными организациями, которые должны быть вовлечены в этот процесс, были проведены консультации и они с этим согласились», — утверждает Портильо.

По словам теневого министра обороны Джона Хили, предложение консерваторов о национальной службе — это «невыполнимый план и отвлекающий манёвр от их провалов в обороне за последние 14 лет». «С 2010 года министры тори каждый год не выполняют планы по набору военнослужащих, сокращают и недофинансируют наши вооружённые силы, а также уменьшают численность британской армии до самой маленькой со времён Наполеона», — отмечает Хили.

Того же мнения придерживается и бывший министр обороны от лейбористов Кеван Джонс, передаёт The Guardian. Он заявил, что этот план — «непродуманная и дорогостоящая предвыборная уловка, которая ничего не даст для укрепления безопасности страны».