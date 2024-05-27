DM: британское правительство создало целевую группу по защите выборов от вмешательства со стороны России, Китая и Ирана
Правительство Великобритании в преддверии парламентских выборов в июле создало оперативную группу, призванную защитить действующих членов парламента и кандидатов в депутаты от нападений, а также противостоять вмешательству со стороны России, Китая и Ирана, пишет Daily Mail.
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