DM: британское правительство создало целевую группу по защите выборов от вмешательства со стороны России, Китая и Ирана

В преддверии парламентских выборов британское правительство создало объединённое подразделение по подготовке к выборам и обеспечению безопасности с прицелом на деятельность вражеских государств, сообщает Daily Mail. Среди прочего в обязанности целевой группы вошли поиск и удаление постов в социальных сетях, несущих в себе дезинформацию и попытку обмана британских избирателей.

Правительство Великобритании в преддверии парламентских выборов в июле создало оперативную группу, призванную защитить действующих членов парламента и кандидатов в депутаты от нападений, а также противостоять вмешательству со стороны России, Китая и Ирана, пишет Daily Mail.

В состав объединённого подразделения по подготовке к выборам и обеспечению безопасности вошли сотрудники MI5, MI6 и Центра правительственной связи Великобритании. Оно было создано в рамках правительственной целевой группы по защите демократии, получившей £31 млн для защиты членов парламента и избирательных процессов.

В частности, сообщается, что подразделение будет выявлять и удалять посты враждебных государств в социальных сетях, несущие в себе дезинформацию и попытку обмана британских избирателей. Кроме того, оно будет отслеживать экстремистские угрозы в адрес кандидатов в парламент на фоне повышенной напряжённости, вызванной войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.