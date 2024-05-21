Daily Mail: в Британии опасаются, что ей нечем отразить российские ракеты

Россия может ударить по Лондону теми же ракетами, которые применяются в спецоперации, и Соединённому Королевству не удастся их остановить, заявил генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс. При этом он выразил уверенность, что ПВО его страны уступает даже украинской, пишет Daily Mail.

Владимир Путин может «обстрелять» Соединённое Королевство десятками тех же ракет, которые он использует в украинском конфликте, и страна ничего не сможет сделать, чтобы их остановить. С таким предупреждением выступил генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс, пишет Daily Mail.

Бывший высокопоставленный офицер заявил, что оружие сможет достичь Британии всего за 1,5 часа. Согласно его расчётам, что в случае нападения Россия будет наносить удары по Альбиону «волнами из ракет» от 60 до 90 единиц за раз.

«У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины. Нам она была не нужна. Ракеты, падающие на Киев, могут упасть и на Лондон. А ПВО Киева намного лучше», — заверил отставной генерал.

«Даже довольно старая российская крылатая ракета, например Х-101, выпущенная с самолёта над западной Россией, прибудет в Лондон через 90 минут с 500-килограммовой взрывной боеголовкой и разбросом точности до двух метров. Так что выбирайте дверь на Даунинг-стрит», — добавил Бэрронс.

Ранее в Британии уже высказывалось мнение, что её система ПВО совершенно не готова к отражению атак российских ракет или роев беспилотников. Правительство призвали создать аналог «Железного купола», но некоторые эксперты назвали идею слишком затратной, учитывая то, что Британия гораздо больше Израиля.