Daily Mail: в Британии опасаются, что ей нечем отразить российские ракеты
Владимир Путин может «обстрелять» Соединённое Королевство десятками тех же ракет, которые он использует в украинском конфликте, и страна ничего не сможет сделать, чтобы их остановить. С таким предупреждением выступил генерал британской армии в отставке Ричард Бэрронс, пишет Daily Mail.
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