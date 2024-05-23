В преддверии досрочных выборов Daily Telegraph пугает британцев Россией и мировой войной

21:21
Мозес: наслаждался каждой минутой в «Спартаке», уезжаю с воспоминаниями, которые буду хранить вечно
Полузащитник Виктор Мозес опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Спартака».
21:18
«СТРАНА.ua»: в Николаевской области вновь подожгли релейный шкаф
В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.
21:13
Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН
Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» является ударом по международному праву и по потенциалу организации.
21:06
ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с дрона на Горловку
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ сбросили ещё один взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
21:04
ФФККР утвердила переход Гейниш и Чигирёва в сборную Узбекистана
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва в сборную Узбекистана.
20:56
Госдеп: США намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии
Власти США намереваются вернуть дипломатическое присутствие в Ливии в ответ на рост российского влияния в африканском государстве.
20:49
Тарасова: не нужно устраивать истерик вокруг смены гражданства спортсменами десятого эшелона
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене гражданства российскими спортсменами.
20:45
Военкор RT показал работу экипажа РСЗО «Град» на Купянском направлении
Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал работу экипажа РСЗО «Град» на Купянском направлении.
20:36
Небензя: ФРГ следует упоминать «геноцид» только в контексте своих преступлений
Германия имеет право использовать термин «геноцид» только в случаях, когда речь идёт о преступлениях Берлина.
20:35
Sky Sports: игрока «Вест Хэма» Пакета обвинили в игре на ставках
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета за игру на ставках и нарушение fair play.
20:35
Цена нефти Brent опустилась ниже $81 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 15 февраля.
20:30
В Крыму участники массовой драки получили административный арест
Центральный райсуд Симферополя назначил административный арест пятерым участникам массовой драки.
20:27
Терапевт Денисова рассказала об особенностях метеозависимости
Врач-терапевт Алла Денисова рассказала, что метеозависимость — это нарушение адаптации организма человека к изменениям погодных условий.
20:27
Врач Хакимова рассказала об анализах для оценки вероятности развития остеопороза
Ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова рассказала, какие анализы можно сделать для оценки вероятности развития остеопороза.
20:27
Специалист Моргунова рассказала о составляющих зарплаты
Сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
20:20
Президента Ирана Ибрагима Раиси похоронили
Президента Ирана Ибрагима Раиси похоронили в мавзолее Имама Резы в его родном городе Мешхед.
20:19
Психолог Хорс рассказал о роли музыки в борьбе со стрессом
Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом.
20:19
РИА Новости: ФФККР отпустила Морозов в США
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила открепить Аннабель Морозов, которая выступает в танцах на льду, от сборной страны для выступлений под флагом США.
20:17
ВВС Израиля атаковали объекты «Хезболлы»
В ответ на запуск двух БПЛА израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы».
20:12
Археологи ХМАО продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща»
Археологи Ханты-Мансийского автономного округа продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща», заявили в институте археологии Севера.
20:10
В Петербурге арестовали мужчину за попытку поджога аэропорта в Карелии
Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест мужчину в рамках дела о покушении на диверсию на военном аэродроме Бесовец в Петрозаводске.
20:10
Генменеджер «Колорадо» заявил, что клуб пока не планирует расторгать контракт с Ничушкиным
Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с Валерием Ничушкиным.
20:05
В Пермском крае запустили горячую линию по вопросам нарушений на ЕГЭ
Пермская прокуратура запустила горячую линию по вопросам нарушений, замеченных во время проведения ЕГЭ.
20:03
Лавров провёл встречу с главой МИД Сирии Микдадом
Глава МИД России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом.
20:02
Пассажирские автобусы в ХМАО оснастят системами искусственного интеллекта
Пассажирские автобусы в Ханты-Мансийском автономном округе планируют оснастить системами искусственного интеллекта, которые будут следить за безопасностью движения.
19:58
Специалист Арутюнов назвал Калининград модным направлением среди россиян
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о росте популярности Калининграда среди российских туристов.
19:53
Сборная Канады победила Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады обыграла команду Словакии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.
19:52
BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в секторе Газа
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе встречи в Москве обсудили палестино-израильский конфликт.
19:50
В Московском зоопарке вылупились сиамские кобры
В Московском зоопарке заявили о появлении девяти детёнышей сиамской кобры.
19:49
В Челябинской области потеплеет до +24 °С
После затяжного похолодания в Челябинской области ожидается потепление.
19:49
Синоптик Ильин спрогнозировал короткое похолодание в столичном регионе
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в конце текущей и в начале следующей недели в столичном регионе будет тепло, но в последующие дни ожидается похолодание.
19:49
Дерматолог Абрамова рассказала женщинам об уходе за кожей во время отпуска
Врач — дерматолог-косметолог Ксения Абрамова рассказала женщинам, как ухаживать за кожей во время отпуска.
19:49
Психолог Дугенцова рассказала о влиянии тревожности на здоровье
Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как тревожность может повлиять на здоровье.
19:49
Подмосковные врачи рассказали о последствиях гиподинамии
Врачи Химкинской областной больницы рассказали, какие могут быть последствия гиподинамии. Это состояние, характеризующееся недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы.
19:48
В Гильдии отельеров высказались о перспективах глэмпингов в России
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.
19:48
Терапевт Хухрев: нет прямой зависимости самочувствия от колебаний атмосферного давления
Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что прямой зависимости самочувствия от изменения атмосферного давления нет.
19:48
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе ремонта дорог
В Нижнем Новгороде выполнили половину от запланированного объёма работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», заявил генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрей Левдиков.
19:47
Укрэнерго: на всей Украине вводят почасовые отключения электричества
В Укрэнерго заявили, что с 24 мая на всей Украине вводят почасовые отключения электричества.
19:42
Медведев проиграл Надалю тренировочный сет перед «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев сыграл тренировочный сет с бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем перед началом «Ролан Гаррос».
19:34
МИД Турции: США не смогут сопротивляться признанию Палестины
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.
19:29
Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что, ввязываясь в украинский конфликт, Соединённые Штаты рискуют гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
19:29
Котов проиграл Бублику в четвертьфинале турнира ATP в Лионе
Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Лионе.
19:23
Аналитик Осадчий оценил ущерб США от конфискации активов в России
Американского имущества на территории России достаточно для компенсации ущерба от изъятия российских активов.
19:17
СК подтвердил арест начальника управления департамента Минобороны Вертелецкого
Следственный комитет России подтвердил информацию об аресте начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.
19:14
Антон Миранчук поздравил брата с победой в Лиге Европы
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поздравил выступающего за «Аталанту» брата Алексея с победой в Лиге Европы.
19:12
Меркурис: российские войска возьмут Дружковку и продвинутся до Краматорска
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что российские войска освободят город Дружковку в Донецкой Народной Республике, после чего окажутся около «ворот Краматорска».
19:07
Госдеп: американские власти не намерены улучшать отношения с Асадом
Современная администрация США не желает заниматься налаживанием отношений с лидером Сирии Башаром Асадом.
19:01
Источник RT: задержанному Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества
Задержанному начальнику управления департамента по обеспечению оборонного заказа Минобороны России Владимиру Вертелецкому вменяют получение взятки в виде имущества.
18:59
РИА Новости: ФФККР дала разрешение на переход Самоделкиной в сборную Казахстана
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение на переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
18:57
Небензя подверг критике принятую резолюцию о «геноциде в Сребренице»
Россия видит в принятой резолюции Генассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру.