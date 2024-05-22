Times: британские власти готовят граждан к национальному кризису

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20:00 Йоханнис: Румыния не будет отправлять военных на Украину Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не будет отправлять военных на Украину.

19:57 Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт Армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.

19:52 Отец Кузяева: Сафонов посильнее Доннаруммы и сможет быть первым номером в ПСЖ Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

19:47 Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ряде регионов Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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19:40 «Матч ТВ»: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС России).

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