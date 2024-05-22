Times: британские власти готовят граждан к национальному кризису

20:05
Сальдо: ВСУ наносят удары по лесным массивам, надеясь оставить выжженную пустыню
Вооружённые силы Украины целенаправленно бьют по лесным массивам в Херсонской области, рассчитывая оставить на левом берегу Днепра лишь выжженную пустыню.
20:01
Кафанов считает, что Сафонову выгодно ехать в ПСЖ на место второго вратаря
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
20:00
Йоханнис: Румыния не будет отправлять военных на Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест не будет отправлять военных на Украину.
19:57
Блинкен заявил, что операция в Рафахе не поможет Израилю завершить конфликт
Армии Израиля необходимо выработать конкретный план борьбы с ХАМАС для завершения конфликта, так как полномасштабное вторжение в Рафах, по мнению Вашингтона, не приведёт к решению проблемы.
19:52
Отец Кузяева: Сафонов посильнее Доннаруммы и сможет быть первым номером в ПСЖ
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
19:47
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде регионов Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ряде регионов Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
19:46
Рахимова на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в 1/4 финала турнира в Рабате (Марокко).
19:42
Путин поручил утвердить программы развития для десяти отстающих регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти российских регионов.
19:40
Вице-спикер ГД заявил об активном развитии отношений России и Латинской Америки
Отношения России и государств Латинской Америки активно развиваются, несмотря на противодействие со стороны Запада.
19:40
«Матч ТВ»: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС России).
19:39
В «Химках» оценили вероятность подписания Дзюбы после выхода клуба в РПЛ
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов оценил возможный переход форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в подмосковный клуб в летнее трансферное окно.
19:34
Ara: «Барселона» должна погасить за восемь лет €1,4 млрд долга по кредитам
Каталонская «Барселона» должна за восемь лет выплатить €1,4 млрд в счёт погашения кредитов.
19:33
Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Британии пройдут 4 июля
Досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак.
19:30
Бардаш заявил, что максимально раскрывал украинцам глаза на ситуацию в стране
Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, которому СБУ заочно предъявила обвинения по четырём статьям уголовного кодекса, заявил RT, что максимально раскрывал украинцам глаза на происходящее в стране.
19:30
Ди Марцио: «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага после финала Кубка Англии
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить главного тренера Эрика тен Хага после финала Кубка Англии.
19:26
МО Израиля разрешило гражданам возвращаться в ряд районов Западного берега
Израильтяне могут вернуться в ряд районов северной части Западного берега реки Иордан, куда нельзя было ездить после эвакуации еврейских поселений в 2005 году.
19:20
Жителя Орла осудили на 17 лет колонии за три диверсии
Житель Орла получил 17 лет лишения свободы за государственную измену и совершение трёх диверсий.
19:19
«Чемпионат»: «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в ПСЖ.
19:18
Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали два села в Белгородской области.
19:16
Источник: Сафонов может продолжить карьеру в ПСЖ
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти во французский «Пари Сен-Жермен».
19:12
Министр иностранных дел Египта посетил Иран впервые с 1979 года
Глава МИД Египта прибыл в Иран в первый раз со времён Исламской революции 1979 года.
19:11
Athletic: Де Брёйне провёл переговоры с клубом «Сан-Диего» из MLS
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в Главной футбольной лиге (MLS).
19:10
Экс-жена Мамаева сообщила, что игрок требует суд взыскать с неё более 10 млн рублей
Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, прокомментировала иск игрока против неё, поданный в Пресненский районный суд Москвы.
19:10
Суд в Москве арестовал напавшего с ножом на девушку уроженца Афганистана
Преображенский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Афганистана, которого подозревают в нападении с ножом на девушку.
19:05
Росстат: инфляция с 14 по 20 мая замедлилась до 0,11%
Инфляция в России за период с 14 по 20 мая замедлилась и составила 0,11%.
18:54
Myśl Polska: победа ВС России в конфликте на Украине обеспечит стабильный мир
Для установления прочного мира в Восточной Европе российские военные должны довести конфликт на Украине до логического конца, заявил журналист Эдвард Карольчук в статье для Myśl Polska.
18:52
Агент Кассьерры: Матео и его семья счастливы в «Зените»
Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, оценил слухи об интересе к игроку из Европы.
18:51
Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв
Пентагон не ожидает отправки американских военных инструкторов на Украину до прекращения ведущихся там боевых действий.
18:47
Нетаньяху отверг признание палестинской государственности европейскими странами
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.
18:42
Sky News: Сунак намерен созвать всеобщие выборы в Британии на 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен созвать всеобщие выборы в стране на 4 июля.
18:41
Девять человек пострадали в результате атак ВСУ на ДНР
Девять мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали 22 мая в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины.
18:41
Симоньян опубликовала списки украинских пленных, которых Киев не обменивает
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.
18:38
Путин включил Мединского в совет по культуре при президенте
Помощник президента России Владимир Мединский включён в совет по культуре и искусству.
18:37
Неймар не восстановится к началу следующего сезона после травмы крестов
Главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш высказался о восстановлении нападающего команды Неймара.
18:35
Стартовал мультиформатный проект «Россия — миру»
Стартовал мультиформатный проект «Россия — миру». Ретроспектива развития российской и советской науки представлена в онлайн- и офлайн-экспозициях.
18:34
Ганчев: жители освобождённой части Харьковщины получат российские документы
Жителям освобождённых российской армией населённых пунктов Харьковской области выдадут российские документы.
18:29
Король Бахрейна прилетел в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа прибыл в Москву для участия в переговорах о двустороннем сотрудничестве и развитии региональной и международной ситуации.
18:29
Телеканал 360.ru запустил онлайн-игру на платформе Roblox
Телеканал 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет «почувствовать себя настоящим репортёром» — теперь это возможно на платформе Roblox.
18:27
Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку поджечь военкомат на Ставрополье
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к четырём годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат в Невинномысске Ставропольского края.
18:25
Скульптуры на крыше Дома геологов в Москве отреставрируют
В Москве началась реставрация скульптур на крыше Дома геологов.
18:24
В столице построили 15 объектов по программе МПТ
В Москве построили 15 объектов по программе мест приложения труда (МПТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
18:24
В Москве с начала года расселили 74 дома по программе реновации
В Москве с начала года расселили 74 дома по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
18:23
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
18:23
Житель Челябинской области отговорил отца-пенсионера переводить деньги мошенникам
Житель Магнитогорска отговорил отца переводить деньги мошенникам.
18:23
Представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне
Руководство каталонской «Барселоны» и немецкий тренер Ханси Флик 22 мая проведут встречу в Лондоне.
18:22
Собянин подвёл итоги майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что во время майских праздников столицу посетили 2,2 млн туристов.
18:22
В СВАО построят новые общественно-деловые объекты по программе КРТ
В СВАО построят новые современные общественно-деловые объекты в рамках программы КРТ.
18:21
Студенты в Москве разработали более 120 дизайнерских проектов
Студенты Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина разработали более 120 дизайнерских проектов для работодателей.
18:20
В Удмуртии выявлены «чёрные» кредиторы
В Удмуртии за I квартал 2024 года были выявлены пять «чёрных» кредиторов.
18:20
В Петербурге на время ремонта станций метро «Удельная» и «Фрунзенская» запустят автобусы
В Петербурге на время ремонта станций метро «Удельная» и «Фрунзенская» запустят более 260 автобусов.