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Times: британские власти готовят граждан к национальному кризису

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Британское правительство рекомендовало своим гражданам держать дома запас консервов и бутилированной воды как минимум на три дня на случай возможного национального кризиса, пишет The Times со ссылкой на правительственный сайт. При этом среди потенциальных угроз, указанных властями, есть не только стихийные бедствия и пандемия, но и ядерная война.
Times: британские власти готовят граждан к национальному кризису
AP

Британским домохозяйствам следует позаботиться о том, чтобы в их шкафах было достаточно консервов и бутилированной воды как минимум на три дня, пишет The Times со ссылкой на рекомендации нового правительственного сайта.

Задача этой платформы, запущенной в рамках кампании Prepare (Подготовьтесь. — ИноТВ), — помочь стране стать более устойчивой к чрезвычайным ситуациям и таким образом подготовиться к возможным сценариям национального кризиса. Запуском этой кампании занимается заместитель премьер-министра Британии Оливер Дауден.

Эта новая национальная программа будет проводить регулярное моделирование кризисов, чтобы проверить готовность различных систем.

Согласно правительственному реестру рисков, наиболее распространённой угрозой считается локальное наводнение, приводящее к отключению электричества и водоснабжения.

Однако среди 100 других потенциальных угроз, к которым должны быть готовы британцы, есть пандемия, масштабная кибератака, перебои в работе космических систем Великобритании и даже возможная ядерная война.

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источник
Times Великобритания Европа
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