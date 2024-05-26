Sky News: Россия производит боеприпасы в разы быстрее и дешевле, чем Запад

Темпы производства артиллерийских боеприпасов в странах Запада в три раза меньше возможностей России, и стоимость этого производства значительно выше, передаёт Sky News со ссылкой на исследование Bain & Company. Телеканал отмечает, что это создаёт серьёзные проблемы для ВСУ, которые полагаются на поставки боеприпасов из США и стран Европы.

Несмотря на стремление западных стран увеличить производство боеприпасов на фоне конфликта на Украине, их возможности всё ещё существенно отстают от темпов изготовления артиллерийских снарядов России, сообщает Sky News со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Bain & Company.

Анализ показал, что Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем союзники Украины на Западе, и делает это значительно дешевле. По прогнозам, российские заводы в этом году произведут или отремонтируют около 4,5 млн артиллерийских снарядов сравнению с общим объёмом производства в США и странах ЕС в 1,3 млн снарядов. При этом заявленная средняя стоимость производства снарядов 155-мм калибра в странах НАТО составляет около $4 тыс., в то время как российское производство боеприпасов 152-мм калибра обходится в сумму около $1 тыс.

Всё это, как отмечает Sky News, указывает на серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются Вооружённые силы Украины, которые полагаются на поставки боеприпасов из США и стран Европы. По словам украинских солдат на передовой, им приходится экономить боеприпасы, так как на один их артиллерийский залп приходится пять российских. А новобранцы ВСУ рассказали телеканалу, что во время подготовки они лишь делают вид, что стреляют из оружия — по-настоящему использовать его они будут только в бою.

При этом важность производства вооружения и боеприпасов для конфликта на Украине заставляет экспертов утверждать, что он может быть выигран на заводах, а вовсе не на поле боя. В связи с этим украинские солдаты, с которыми побеседовали журналисты британского телеканала, на вопрос, что они могут сказать производителям оружия в Великобритании, ответили просьбой предоставить им больше боеприпасов.

В апреле журналисты Sky News посетили завод в Белфасте, где оборонная компания Thales собирает противотанковые ракеты NLAW, разработанные шведской Saab. В то время производство работало всего четыре дня в неделю с 7 утра до 4 вечера. По словам управляющего заводом Филипа Макбрайда, производственные мощности удвоились с начала года, а вскоре планируется увеличить их вновь.