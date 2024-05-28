Welt: Россия производит в разы больше артиллерийских снарядов, чем весь Запад, вместе взятый

Россия частично перестроила свою экономику на военные рельсы и сумела значительно ускорить производство артиллерийских боеприпасов, сообщает немецкий телеканал Welt. Сейчас она способна производить до 4,5 млн снарядов в год, в то время как весь Запад, вместе взятый, — только 1,3 млн. При этом на Западе на изготовление одного снаряда тратится около $4 тыс., — в 4 раза больше, чем в России.

Кристоф, сейчас появились сообщения о том, что Россия может производить больше артиллерийских снарядов, чем весь Запад вместе взятый. О каких числах идёт речь, и какое значение это может иметь для течения конфликта?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, по этому поводу есть несколько сообщений, в том числе в таких западных СМИ, как Sky News, или здесь в РИА-Новости — это российское новостное агентство. И в них единогласно говорится, что России сейчас удалось значительно ускорить производство артиллерийских снарядов. Говорят, что Россия сможет производить до 4,5 миллионов снарядов в год, тогда как весь Запад — то есть США и Западная Европа — только 1,3 миллиона. Также речь идёт о расходах: на Западе на один снаряд тратится около $4 тыс., а русским удаётся производить снаряды по $1 тыс. за штуку. Проверить эти цифры, разумеется, невозможно.

Однако это тенденция, которую мы наблюдаем, — что Россия преобразовала свою промышленность или, по меньшей мере, часть своей промышленности в военную, и что она добивается успехов в этой сфере. Но расход снарядов также колоссальный. Мне известны цифры, согласно которым вооружённые силы России выпускают до 10 тыс. артиллерийских снарядов на Украине, и я думаю, что на самом деле их ещё больше. Я бы сказал, что в данный момент, во время усилий в связи с наступлением, это число составляет в районе 15 тыс. снарядов в день.

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.