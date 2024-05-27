Deep Dive: Байден не верит в мир на выгодных Украине условиях

Президент США не собирается участвовать в «саммите мира» в Швейцарии, вместо этого он посетит мероприятие по сбору пожертвований для своей избирательной кампании, сообщает канал Daniel Davis / Deep Dive. Как отмечает ведущий подкаста, подполковник Дэниел Дэвис, приоритеты Байдена свидетельствуют о том, что он не верит в урегулирование украинского конфликта на выгодных для Киева условиях.

Президент Байден намерен пропустить «саммит мира» ради мероприятия по сбору пожертвований (для избирательной кампании. — ИноТВ). Сбор пожертвований! Стоит вспомнить его большую декабрьскую речь о том, что на кону весь наш авторитет и мы должны постоять за свободу. «Но я сейчас иду на переизбрание, а тут у меня реально крутые люди, звёзды первой величины! Бывший президент Барак Обама, ведущий вечернего ток-шоу Джимми Киммел и звёзды Голливуда: Джордж Клуни и Джулия Робертс».



Ну разве не круто? Мне вот нравятся «Одиннадцать друзей Оушена», один из моих любимых фильмов! Мне понравились многие из их шоу, разве не круто посетить такое мероприятие?



Но тут дело должно быть не в крутизне.



Не удивлюсь, если из-за осуждения он в конце концов поедет (на «саммит мира». — ИноТВ). Но только потому что его пристыдили. Не потому что он действительно в это верит.



Вот это надо понимать. Он не просто говорит: «Поставлю-ка я собственные нужды выше нужд другой страны!» Я уверен, что, если бы он действительно считал мир возможным, считал, что этот саммит в Швейцарии может реально поспособствовать окончанию вооружённого конфликта на выгодных Украине условиях, он бы обязательно поехал! Думаю, что он не стал бы колебаться! Из эгоистичных мотивов: это показало бы его в очень выгодном свете, показало бы его успешным человеком, который чего-то добивается.



Но из его действий видно, что он признаёт абсурдность этого. Байден это знает. Так что он не собирается тратить своё время впустую и ещё больше рисковать своим авторитетом, участвуя в так называемом «саммите мира», который пройдёт в Швейцарии в июне. К тому же это лишило бы его крутого лос-анджелесского мероприятия по сбору пожертвований — возможно, многомиллионных!



Честно сказать, я не знаю, чего он ждал. Но когда объявили о саммите и запланировали этот сбор пожертвований на тот же день… остаётся только удивляться, о чём вы думали! Скажите им изменить дату или что-то в этом роде!



Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.