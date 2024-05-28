Брюссель планирует поставить Киеву первую партию истребителей F-16 до конца 2024 года. При этом бельгийские власти утверждают, что, согласно двустороннему соглашению, эти самолёты могут использоваться только на территории Украины, сообщает Politico.
Власти Бельгии пообещали отправить Украине первую партию истребителей F-16 до конца текущего года. Но это обещание сопровождалось чётким предупреждением Владимиру Зеленскому: не летайте на них над российской территорией, пишет Politico.
Киев и Брюссель подписали соглашение о безопасности, которое включает поставку 30 F-16. Предполагается, что ВСУ получит все эти самолёты американского производства до 2028 года, отмечает издание.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить часть этих самолётов уже в этом году», — заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским бельгийский премьер Александр де Кро. «Что касается... использования оружия, то все пункты этого соглашения излагаются предельно ясно, оно предназначено для использования силами обороны Украины на территории Украины», — добавил политик, отвечая на вопрос о применении F-16.
Бельгия также обязалась оказывать Украине поддержку в течение 10-летнего соглашения. Оно охватывает широкий спектр областей, включая современную бронетехнику, оборудование ВВС, военно-морскую безопасность, разминирование и военную подготовку, отмечает Politico.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что ответственность за удары по территории России будут нести в равной степени и Украина, и страны НАТО. Он отметил, что в конструкциях западников на Украине очевидна цель — размыть ответственность.
В американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, обсудили некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества.
Канцлер Германии Олаф Шольц дал Украине разрешение на использование немецкого оружия для ударов по территории России, сообщает Bild. Как утверждает таблоид, это подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июне в России. Так, для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг.
Сразу несколько западных организаций озаботило то, что контент RT, заблокированного в ЕС, распространяется через сотни разных порталов и в соцсетях. На популярность телеканала обратили внимание исследователи из Германского фонда Маршалла США*, Амстердамского университета и НКО «Институт стратегического диалога», пишет The New York Times.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что ответственность за разрушение и различного рода военные провокации на территории России лежит на странах Североатлантического альянса, поставляющих на Украину дальнобойное оружие.
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что украинским военным не доверяют управление американскими системами слежения и наведения. Он отметил, что всё высокоточное западное летальное оружие, которое поступает сегодня на территорию Украины, управляется инструкторами из стран НАТО.