Politico: не должны летать над Россией — Бельгия выдвинула Украине условия при передаче F-16

Брюссель планирует поставить Киеву первую партию истребителей F-16 до конца 2024 года. При этом бельгийские власти утверждают, что, согласно двустороннему соглашению, эти самолёты могут использоваться только на территории Украины, сообщает Politico.

Власти Бельгии пообещали отправить Украине первую партию истребителей F-16 до конца текущего года. Но это обещание сопровождалось чётким предупреждением Владимиру Зеленскому: не летайте на них над российской территорией, пишет Politico.

Киев и Брюссель подписали соглашение о безопасности, которое включает поставку 30 F-16. Предполагается, что ВСУ получит все эти самолёты американского производства до 2028 года, отмечает издание.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить часть этих самолётов уже в этом году», — заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским бельгийский премьер Александр де Кро. «Что касается... использования оружия, то все пункты этого соглашения излагаются предельно ясно, оно предназначено для использования силами обороны Украины на территории Украины», — добавил политик, отвечая на вопрос о применении F-16.

Бельгия также обязалась оказывать Украине поддержку в течение 10-летнего соглашения. Оно охватывает широкий спектр областей, включая современную бронетехнику, оборудование ВВС, военно-морскую безопасность, разминирование и военную подготовку, отмечает Politico.