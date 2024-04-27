BI: в небе над Украиной F-16 ждёт суровое испытание

Отставные пилоты ВВС США прогнозируют, что украинское небо станет самым серьёзным испытанием в послужном списке американского истребителя F-16. У России есть что противопоставить этому самолёту, пишет Business Insider.

Этим летом Украина должна получить долгожданные истребители F-16. Этот самолёт прекрасно себя показал в 1982 году, когда израильские ВВС уничтожили в Ливане большое количество зенитно-ракетных комплексов советского производства и самолётов противника, не понеся при этом никаких потерь. ВВС США впервые использовали F-16 в боевых действиях во время «Бури в пустыне» в Ираке и в воздушной операции НАТО против Югославии. В ходе этих операций было потеряно всего пять F-16. Но бывшие военные лётчики США говорят, что небо над Украиной станет самым опасным.

«Украинские F-16 выступят против России — абсолютно, без сомнения, самый сложный сценарий, который может произойти с F-16», — сказал экс-пилот Джон Баум, ныне старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Среди угроз, с которыми столкнутся украинские F-16, — передовые российские системы ПВО, такие как С-300 и новейшие С-400; огромный парк Су-35 и МиГ-31, вооружённых дальнобойными Р-37; ракеты «воздух — воздух» и мощные радары, а также самолёты раннего обнаружения, которые могут засечь их на расстоянии сотен миль.

По данным из открытых источников, Украина уже потеряла по меньшей мере 86 самолётов с начала СВО, что подчёркивает опасность, с которой пилоты столкнутся в небе, пишет Business Insider.