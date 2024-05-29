Танки M1 Abrams, которые Вашингтон передал Киеву, стали самой настоящей головной болью для украинских военных. Они жалуются, что американским машинам не хватает защиты, они часто ломаются, а их снаряды не имеют достаточной мощности, сообщает CNN.

Они лихорадочно прячутся, потому что являются целью номер один для российских ракет. Но если бы Москва знала, какие проблемы доставляют украинцам поставленные США танки «Абрамс», то она, возможно, не беспокоилась и позволила бы им оставить их себе.

M1 Abrams — американский основной боевой танк, который зарекомендовал себя в борьбе с Саддамом в Ираке и повстанцами в пустыне. Но на грязных украинских полях и против ударных беспилотников за 500 долларов он особо не отличился.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Была такая шумиха вокруг того, получат ли их Украина. Но с момента принятия положительного решения, после обучения и времени, которое потребовалось для доставки на линию фронта, война сильно изменилась.

Все из 31 танка, которые передала Америка, находятся в одном районе на востоке, где Украина сдаёт позиции. Танкисты прошли обучение в Германии. Интерьер имеет надписи на украинском. И хотя танкисты благодарны США за помощь, они не могут притворяться, что она работает.

ДЖОКЕР, боец 47-й механизированной бригады ВСУ: Его броня на сегодняшний момент абсолютно не достаточная. Она не защищает экипаж. На самом деле на сегодняшний момент идёт война дронов. Поэтому теперь, когда выезжает танк, его постоянно пытаются атаковать.

ДНЕПР, боец 47-й механизированной бригады ВСУ: Цель номер один.

ДЖОКЕР: Цель номер один.

ДНЕПР: На поле боя получается, что без защиты экипаж не выживает.

Они узнали об этом на собственном горьком опыте. Здесь, в решающем бою за Авдеевку недавно один из их мехводов потерял ногу. За кадром они показывают нам, как сами размещают динамическую защиту.

Ещё есть проблема со снарядами, которых недостаточно или они не того типа и не подходят для конкретного боя.

ДЖОКЕР: То, что у нас есть, скорее предназначено для бронетанковых боёв. Гораздо чаще мы работаем как артиллерия. Необходимо разнести лесопосадку или здание. Как-то раз мы выпустили 17 снарядов по дому, а он остался стоять.

Вместе с тем они говорят, что («Абрамсы». — ИноТВ) лучше, чем советские танки. А этот, который только что прибыл из Польши, уже сломался. Кроме того, по их словам, из-за конденсата могут загореться электроприборы. Действительно, это подаренный инструмент из чистого золота.

Этот танк предназначен для войны, в которой НАТО будет сражаться только при широкой поддержке артиллерии и авиации. Их (украинских танкистов. — ИноТВ) просят сделать то, чего НАТО никогда бы не сделало.

ДЖОКЕР: Они бы так никогда не сделали. Сначала авиация, потом артиллерия, потом заходят танки и пехота. «Вызовите авиацию. Вызывайте артиллерию». У нас нет авиации и артиллерии. У нас есть только танк. И это проблема.

Один «Абрамс» был захвачен и недавно был выставлен на Красной площади. Экипаж шутит: «По крайней мере, русским удалось его отбуксировать». Им пришлось потрудиться, ведь эти танки очень тяжёлые.

Эта потрёпанная армия, теряющая позиции, возможно, хотела бы получить подарочный чек.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ: Если бы вы могли попросить американцев об одной вещи сейчас, о чем бы вы попросили?

ДЖОКЕР: У меня только один вопрос. Почему они шли долго и частями? Мы теряем время, и для нас это смерть.

Машины, построенные на пике американского могущества десятилетия назад, похоже, отправленные без особого энтузиазма, чтобы сдержать быстро меняющуюся войну.

Ник Пейтон Уолш. CNN. Восточная Украина.

Материал предоставлен CNN International.

Дата публикации 29 мая 2024 года.