Корреспондент немецкого телеканала Welt побывал на выставке военных трофеев в Парке Победы и был поражён количеством людей, которые хотели посмотреть на захваченную на Украине технику. Не выдавая в себе немца, он послушал, о чём говорят посетители выставки, и отметил, что они довольны и гордятся, в том числе повторением истории: 80 лет назад немецкие танки уже выставлялись в Москве — теперь это происходит снова.

Спустя более чем два года после начала российской спецоперации на Украине в центре Москвы выставлены военные трофеи. Таким образом Россия хочет продемонстрировать свои успехи. К трофейной технике относится также немецкий боевой танк Leopard 2. Наш коллега Кристоф Ваннер лично ознакомился с этим собранием. Вот его впечатления.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Мы приближаемся к дате 9 Мая — это важнейший праздник здесь, в России, День Победы над нацистской Германией. Тогда, разумеется, будет проводиться большой военный парад, как и всегда. И в связи с этим праздником проводятся также и другие мероприятия. В этом году среди них — выставка трофеев. В центре Москвы выставлена напоказ военная техника (захваченная в ходе. — ИноТВ) украинского конфликта — в Парке Победы. Я съездил туда вчера и был поражён тем, как много там было людей. Вся территория напоминала центр паломничества. Тысячи русских, которые хотели посмотреть на эти танки и бронемашины, захваченные российскими вооружёнными силами.

Я не выдавал себя как немца и просто немного подслушал, что говорят люди, как они общаются, с какими эмоциями. И в частности, когда они смотрели на Leopard 2, я слышал, как они выражали определённое чувство удовлетворения, удовольствия и также гордости. Российские военные блогеры, конечно же, также затронули эту тему. В первую очередь, один, который сам является украинцем, но настроен пророссийски, — Юрий Подоляка. Он публикует посты в Telegram, и у него был один пост, в котором можно было увидеть военную технику времён Второй мировой войны, а потом танк Leopard 2 с этой выставки, под девизом «80 лет назад мы уже выставляли немецкие танки в Москве, и теперь делаем это снова».

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.