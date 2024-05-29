В США и союзных странах существует распространённое мнение, что конфликт на Украине является благом для Запада, поэтому ему следует продолжить поддержку Киева. Но в действительности это вооружённое противостояние с Россией лишь показывает потенциальным соперникам слабые места натовской техники и недостатки американской оборонки, пишет обозреватель The American Conservative Доминик Сансон.

Вашингтонские «ястребы» продолжают настаивать на дальнейшей поддержке Украины, хотя её положение становится шатким. Более того, некоторые политики и эксперты уверяют, что конфликт приносит пользу НАТО и Западу в целом, пишет обозреватель The American Conservative Доминик Сансон.

Но, по его словам, фактическое положение дел свидетельствует об обратном. В частности, слабые места и очевидные уязвимости западной техники, поставляемой ВСУ, теперь видны любому будущему геополитическому конкуренту, в первую очередь Китаю.

Танки «Абрамс», немецкие «Леопард II», боевые машины «Брэдли», целый ряд западных БТР и системы ПВО «неуклонно обесцениваются». Вид уничтоженного американского и европейского оружия, гордо выставленного в Москве, «вселил уверенность» в остальной мир. Кроме того, технологические ограничения и сложность эксплуатации этих систем вооружений показали, что они не подходят для условий современной войны, считает автор статьи.

Но самое главное, конфликт выявил недостатки американского ВПК. Прекрасным примером этого является ситуация с производством 155-мм артиллерийских снарядов. Россия выпускает их примерно в три раза больше, чем США и Европа вместе взятые, и они не смогут сократить этот разрыв в ближайшее время, несмотря на все старания.

«Недавнее назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны с заявленным намерением дальнейшей интеграции российской экономики с её военно-промышленной базой ещё раз иллюстрирует решимость Москвы довести свою специальную военную операцию до конца, независимо от того, сколько пакетов помощи обязуется предоставить (Киеву. — ИноТВ) Запад», — подчёркивает Сансон.