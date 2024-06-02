junge Welt: ложь НАТО о «неучастии» в войне лопнет с первым ответным ударом России

Идея о том, что можно снабжать Украину оружием НАТО для ведения боевых действий против России, но при этом «не участвовать» в войне, — это большая ложь западных политиков, пишет junge Welt. Однако работать она может только до первого ответного удара со стороны России — тогда и Германия окажется непосредственным участником войны, которую она вместе с другими странами до сих пор вела с помощью Украины.

Вести войну, не ведя войну: идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови — это была большая ложь, которую западные политики рассказывали своей публике с 24 февраля 2022 года. И какое-то время казалось, что это сработает, пишет junge Welt.

Проблема в том, что большой самообман работает в долгосрочной перспективе только в том случае, если Украина выигрывает войну или, по крайней мере, может поддерживать военную патовую ситуацию. Но когда она грозит проиграть, дело приобретает серьёзный оборот — и не только потому, что, победив Киев, Москва одержит верх над союзником по НАТО, что само по себе стало бы серьёзным ударом по престижу и влиянию западного военного альянса.

В отличие от той части западной общественности, которая позволила себе поддаться лжи, мир прекрасно знает, что НАТО ведёт войну на Украине — с небольшой оговоркой, что поле боя до сих пор ограничивалось украинской территорией, а жертвы — украинцами. Поэтому поражение Украины вполне справедливо будет воспринято как поражение НАТО, Запада. В конечном счёте, на карту поставлено не что иное, как всемогущество прежних хозяев мира.

Допустить этого нельзя, поэтому поражение Украины должно быть предотвращено практически любой ценой, даже если для этого надо напасть на российскую территорию с применением западного оружия или отправить западных солдат в зону боевых действий. Поэтому немецкое правительство продолжает лгать, заявляя, что обстрел российской территории из немецкого оружия каким-то образом подпадает под международное право, прекрасно зная, что Москва оставила за собой право на ответные меры. Как только будет сделан первый ответный удар, ложь лопнет — и тогда Германия сама окажется втянутой в войну, которую она до сих пор вела с помощью Украины.