Германия стала заложницей американской русофобии, считает один из «столпов» послевоенной СДПГ и экс-бургомистр Гамбурга Клаус фон Донаньи. В интервью для YouTube-канала Sahra Wagenknecht он высказывает опасение, что США заинтересованы в продолжении Украинского конфликта вопреки интересам Европы. Он с сожалением констатирует, что немецкие политики безмолвно позволяют США навязывать стране чуждые Германии интересы и ставят под угрозу мир в Европе.

МАРК КАЙЗЕР, писатель: Означает ли это, что мы пожертвовали суверенитетом в принятии решения, о том хотеть ли нам быть силой выступающей за мир, ради хороших отношений с США? Которые, по сути, уже десятилетиями проводят воинственную политику в отношении России?

КЛАУС ФОН ДОНАНЬИ, экс-бургомистр Гамбурга 1981–1988: Это верно, то что вы только что сказали. Политика США уже давно является антироссийской, изначально это исходило от англичан. У них традиционная вражда с Россией, поскольку существовала опасность проникновения России в Индию по суше. Это был большой спор между Англией как мировой державой и Россией.

И сегодня мы имеем ситуацию, когда США в определённой степени унаследовали это отношение, эту русофобию, я спокойно так это обозначу. А с американцами, которые следуют этой линии, и НАТО, по сути, больше не может свободно действовать по отношению к России.

МАРК КАЙЗЕР: Но это означает, что если у нас больше нет этого суверенитета, решительно выступить за мир, то мы, по сути, находимся на пути к войне в Европе или, по крайней мере, мы уже идём к этому, не так ли? Но американцы далеко...

КЛАУС ФОН ДОНАНЬИ: Конечно же, существует эта опасность. США уже вели две войны в Европе. Первую и Вторую мировые войны. Каждый раз, как я часто пытаюсь это объяснить, без единого разбитого окна в США. По сути, это означает, что США были полностью избавлены от этих войн с точки зрения своей территориальной целостности, своего пространственного положения, и своей уязвимости как страны.

И это, конечно, ещё одна опасность сегодня, когда США могут сказать: ну, можно вести войну на Украине, там воюют украинцы, а не наши солдаты, будет разрушена Украина, но не Нью-Йорк. То есть таким образом можно это продолжать. Поэтому я думаю, что это опасное развитие событий, если какая-то страна, а именно США, имеет право голоса по нашей безопасности, которая сама остаётся не затронутой от соответствующих последствий этих решений.

МАРК КАЙЗЕР: Как Германия и, возможно, её союзники по НАТО могут снова обрести большую устойчивость, чтобы не допустить усугубления претензий американцев на лидерство, что в какой-то момент неизбежно приведёт нас к катастрофе? Ну только если кто-то не появится и не скажет «баста».

КЛАУС ФОН ДОНАНЬИ: Господин Кайзер, этого я тоже не знаю. Конечно, в Берлине всё следовало бы обсуждать более открыто. Вместо этого люди в Берлине ведут себя так, как будто американцы, то есть США, представляют наши интересы в отношениях с Россией. Но это не так. То есть США представляют свои интересы, и это понятно, но это не всегда наши. И эта проблема, что мы, так сказать, находимся через НАТО в руках великой державы, которая, по сути, навязывает нам свои интересы как наши интересы. И это также представляет опасность для мира в Европе.

Дата публикации 30 мая 2024 года.