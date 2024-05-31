L’Est Républicain: у западной дипломатии «смерть мозга»

Запад не может выработать общую линию по ситуациям в секторе Газа и Украине, что дискредитирует его лидерство на мировой арене, считает L’Est Républicain. Такая запутанная дипломатия нелепа и опасна, потому что играет на руку противникам.

Западная дипломатия находится в состоянии «смерти мозга», пишет в редакционной статье L’Est Républicain. Будь то сектор Газа или Украина, каждый тянет одеяло на себя.

Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, тогда как Франция, Германия и Италия медлят с принятием решения. Если Европа срочно не согласует свои действия, то надолго дискредитирует себя на Ближнем Востоке. Пока общественное мнение накалено до предела, а разногласия переливаются через край, в Рафахе под ударами Израиля продолжают гибнуть палестинцы, а ХАМАС имеет наглость представлять себя жертвой.

На Украине авторитет Запада в целом и Европы в частности также подорван. Мировые лидеры не могут выработать общую линию: Вашингтон поставляет оружие с условием не использовать его для атак на российской территории, тогда как Польша разрешила Зеленскому применять своё как угодно. Берлин сомневается, поставлять Киеву ракеты Taurus или нет, а Париж дал добро на удары по военным объектам, откуда Россия ведёт обстрелы Украины.

Такая запутанная дипломатия не только нелепа — она опасна. Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: для них разногласия — лучший союзник.