Заноза в ЕС и НАТО, от которой не избавиться — Bloomberg о политике Орбана

Венгрия стала занозой для ЕС и НАТО с тех пор, как в 2010 году к власти в стране пришёл Виктор Орбан, пишет Bloomberg. При этом после начала украинского конфликта венгерский премьер был единственным западным лидером, выступавших против помощи Киеву, отмечается в статье.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан часто становится «белой вороной» в Евросоюзе и НАТО, пишет Bloomberg.



После начала украинского конфликта Орбан, по сути, был единственным, кто противостоял попыткам Запада прийти на помощь Киеву.



И поскольку конфликт продолжается уже третий год, а Украина остро нуждается в помощи, сопротивление венгерского лидера раздражает союзников Будапешта и поднимает вопросы об истинной лояльности его правительства.



В отличие от большинства западных союзников Орбан дружит с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным и заявляет, что Россия не представляет военной угрозы для восточного фланга ЕС и НАТО.



Он считает, что выделение денег и оружия Киеву только продлит и обострит нынешний конфликт.



Венгрия стала занозой для ЕС и НАТО с тех пор, как Орбан вернулся к власти в 2010 году. Как пишет издание, венгерский премьер разрушил многие демократические системы сдержек и противовесов в стране, осудил те явления, которые он считает упадком западной цивилизации, и установил тесные связи с Россией и Китаем.



В конце 2022 года ЕС приостановил финансирование Венгрии на сумму более €30 млрд евро из-за опасений по поводу верховенства закона и коррупции в этой стране и до сих пор удерживает две трети этих средств. Однако это не помогло вынудить Орбана подчиниться. А с 1 июля, когда начнутся шесть месяцев председательства Венгрии в ЕС, ситуация может ещё больше усложниться.